شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد العالمى بول شريدر: فيلم Oppenheimer الأفضل فى هذا القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الكاتب والناقد العالمى بول شريدر، مؤلف فيلم Taxi Driver، بـ الفيلم الجديد Oppenheimer، ووصفه بـ "أفضل فيلم في هذا القرن"العمل من المقرر طرحه يوم 21 يوليو الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

حصل فيلم Oppenheimer، على آراء مشجعة وحماسية من النقاد وفى منشور على حسابه الشخصى على فيس بوك، بعد حضور العرض الأول للفيلم في نيويورك، وصف شريدر الفيلم بأنه "أفضل وأهم فيلم في هذا القرن".

بول شريدر مع كريستوفر نولان

وأضاف شريدر قائلا:"إذا شاهدت فيلمًا واحدًا في دور السينما هذا العام، فينبغي أن يكون Oppenheimer، أنا لست من مجموعة أصدقاء المخرج العالمى كريستوفر نولان، ولكن هذا الشخص يمكنه أن يقدم فيلم على مستوى مختلف في كل مرة".

يركز فيلم " Oppenheimer" على عالم الفيزياء النظرية الأمريكي جيه.روبرت أوبنهايمر، الذي قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التي أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200000 مدني ياباني بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

وعلى الرغم من أن تركيز الفيلم قد لا يكون كافيًا لمنع الدولة من طرح " Oppenheimer " في دور العرض، إلا أنه إذا تم تأمين تاريخ طرح في البلاد اليابانية، فليس من الواضح ما إذا كان رواد السينما اليابانيين مهتمين بمشاهدة فيلم حول هذا الموضوع.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وستصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

وكان قد انضم النجم العالمي جاك كويد، إلى طاقم عمل فيلم Oppenheimer للمخرج العالمي كريستوفر نولان، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي كيليان مورفي والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك.