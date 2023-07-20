بعد صورتها مع معجبة إسرائيلية.. أول تعليق لـ نانسي عجرم على إتهامها بالخيانة والتطبيع

كتب امير فتحي في الخميس 20 يوليو 2023 12:54 صباحاً - حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على توجيه رسالة دفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي تعرضت له، واتهامها بالتطبيع، وذلك بعد انتشار صورة لها برفقة معجبة إسرائيلية خلال حفلها الأخير.

أول تعليق لـ نانسي عجرم على اتهامها بالتطبيع

وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لن أقدّم شهادةً بوطنيتي لأحد! ولن أعلّق بعد الآن فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار. لبنانية عربية حتى الرمق الأخير.. شكرًا على الحب والدعم».

نانسي عجرم والمعجبة الإسرائيلية

وتصدّرت نانسي عجرم “الترند” في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة لها مع إحدى المعجبات، خلال حفلها الأخير في قبرص، التي تبيّن في ما بعد أنّها إسرائيلية، ما عرّضها لحملة اتّهامات بـ”التطبيع”.

فنانون لبنانيون وعرب يتضامنون مع نانسي عجرم

وقد تضامن عدد كبير من الممثلين والمغنيين اللبنانيين والعرب مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعدما طاولتها حملة اتهامات بالتطبيع مع إسرائيل على خلفية صورة لها مع معجبة، تبيّن انها إسرائيلية.

من جهته، عبّر صابر الرباعي عن تضامنه مع نانسي، وكتب عبر “تويتر”: “كل الدعم والمحبة لك نانسي، وما فيش واحد ممكن يشكك ولا لحظة في وطنيتك و مواقفك، سيري إلى الأمام ولا يهمك، كفانا تشكيك وهراء لا فائدة منه في زمن كثر فيه الكره والبغض، فلنقل كلمة خير في بعضنا وإلا فلنصمت”.

بدورها، قالت مايا دياب: “نانسي ما كان في لزوم حتى للرد. نحن ما مناخد باسبورات الناس اللي بيتصوروا معنا خصوصًا إنو مندخل أحيانا على بلاد عندها اتفاقات وسلام مع هالدولة العدوة”.

وتابعت: “ريحي بالك وأنا بعرف وطنيتك ما تخليهم يلهوا الناس بتفاهاتهم هني وعم يعقدوا صفقاتهم مع هالدولة من تحت الطاولة وفوق الطاولة. كل الحب نانسي”.

راغب علامة أيضاً تضامن مع نانسي عجرم، وكتب: “عزيزتي وحبيبة قلبي نانسي. لا تعطي الحاقدين متعة الرد على حقدهم وتفاهاتهم وسوادهم ووساختهم. أنت أنقى وأنظف من أن تنزلي إلى مستواهم لأن مكانهم تحت الأرض وأنت في أبراج من النقاوة والنجاح… أنت وطنية حتى العظم وهم طابور من الخونة.. أنت حملتي صورة جمال الإنسان والوطن بينما هم شوّهوا صورة وطننا الحبيب وصورة الإنسانية… لا تردّي عليهم لأنك في مكان لا يحلمون حتى في الوصول إليه. لك مني أطيب تحية”.

وفي ذات السياق، أعربت منى أبو حمزة عن تضامنها، وكتبت: “عداؤنا لمن اغتصب فلسطين لا يجعل منا عرّافات ندرك جنسية الأشخاص من وجوههم! لا تأبهي للتفاهات نانسي عجرم، وابقي ضحكتنا التي نحبّ”.

وكذلك الأمر، تضامنت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن مع مواطنتها المطربة نانسي عجرم واستنكرت الهجوم الكبير عليها.

نبذة عن نانسي عجرم

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية “أخاصمك آه” عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج “نجوم المستقبل” وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان “محتجالك”، ومن ثم “شيل عيونك عنى” عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث “يا سلام” عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية “أخاصمك آه” وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.

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