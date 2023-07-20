نقيب المهن الموسيقية يحسم جدل حفل ترافيس سكوت ( فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - رد نقيب المهن الموسيقية الفنان القدير مصطفي كامل على الجدل المثار حول حفل المطرب الأمريكي العالمي ترافيس سكوت، والذي من المقرر إقامته يوم 28 يوليو الجاري وذلك من خلال مقطع فيديوشارك به الجمهور عبر صفحته الشخصية عبر الموقع الشهير “فيسبوك”.

قال نقيب الموسيقيين في الفيديو:" اختصارا للأمور البيان اللي صدر من نقابة كان موضح كل شيء وأنا من ساعة ما توليت الأمر في نقابة المهن الموسيقية واخد قرار أنا وزملائي ضد المنع وقطع الأرزاق عموما للصغير قبل الكبير و لكن أحنا حطينا ضوابط ومعايير بخصوص هذ الشأن".

واستكمل مصطفي كامل حديثه قائلا :"الضوابط والمعايير دي أحنا قرينها علي مطربين بلدنا وكل الناس شغالة وممنعتش حد ولما جالي تليفون قالولي فيه شركة من الشركات معتادة الترخيص من نقابة المهن الموسيقية عايزين تراخيص الحفل والتراخيص طلع بالفعل بناء على اللي قالولي أني مفيش مشكلة وكله تمام ولكن في الوقت دا مكنتش أعرف ترافيس سكوت وفي ناس كتير جدا ماتعرفهوش وأنا معرفوش ولا أعرف طقوسه".

وتابع نقيب المهن الموسيقية:" لكن أنا كرجل مسؤول أني أتابع أراء الجمهور المستميتة على وضعنا الحالي ولما حسيت أني الناس مرعوبة كان لازم نجتمع أنا وزملائي وشوفنا الفيديوهات اللي حضرتكم شوفتها وحسينا بمخاوف الناس”.

واختتم مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية الفيديو قائلا :" نقابة المهن الموسيقية المنوط بيها الترخيص في حالة وجود أي حفل أجنبي، أنا ووزارة الثقافة والقوى العاملة المصرية إحنا 3 جهات خاصة بنصدر الترخيص في حالة الحفلات دي، طب هل أنا منعت لأ مامنعتش ولا رفضت تصاريح الحفل عشان مرفضتش لغيره أساسا، لكن أما الاقي كل الزخم الجماهيري والأراء ونستقرأ الوضع اللي حاصل ونقعد أنا ومجلس الإدارة ونقول طب يا جماعة الشركة المنظمة هتحضر الموافقات الأمنية بتاعتها فقالوا أكيد هتعمل كدا زيها زي أي شركة وأنا كنقابة أنا جهة مانحة لترخيص فني فقط أنا لا أملك أدوات حماية الحفل من أي شغب لاني جهة مانحة لترخيص فني فقط فلازم احترم أراء الناس ومخاوف.