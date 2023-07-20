هؤلاء الفنانون يتضامنون مع نانسي عجرم بعد الهجوم عليها

كتب امير فتحي في الخميس 20 يوليو 2023 03:54 صباحاً - عبر عدد من الفنانين والاعلاميين العرب عن تضامنهم مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد الحملة الهجومية التي تعرضت لها مؤخراً، والتي اتهمتها بالتخلي عن وطنيتها وانتمائها العربي.

فقد أكد الفنان التونسي صابر الرباعي أن نانسي لا تحتاج للتبرير كي تثبت وطنيتها وإخلاصها، فقال: “كل الدعم و المحبة لك نانسي و ما فيش واحد ممكن يشكك و لا لحظة في وطنيتك و مواقفك ،سيري الى الأمام و لا يهمك ،كفانا تشكيك و هراء لا فائدة منه في زمن كثر فيه الكره و البغض، فلنقل كلمة خير في بعضنا و الا فلنصمت”.

أما سيرين عبدالنور فقد كتبت “بتموتوا بس تشوفوا نجاح من كتر فشلكم النجاح بيستفزكم ضوي ضوي بعد اكتر نجمتنا منفتخر فيكي وبنجاحاتك كل الحب والإحترام الله يحميكي”.

كذلك كتبت الاعلامية مني ابوحمزة “عداؤنا لمن اغتصب فلسطين لا يجعل منا عرّافات ندرك جنسية الأشخاص من وجوههم! لا تأبهي للتفاهات #نانسي_عجرم وابقي ضحكتنا التي نحبّ”.

وكانت قد ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بصورٍ لمعجبة إسرائيليّة قد التقطت صورةً تذكاريّة مع النجمة اللبنانيّة نانسي عجرم خلال حفلها الأخير في قبرص.

ورغم أن نانسي عجرم لم تكن على علم بهوية المعجبة الّتي ارادت التقاط الصور معها، سارع بعض روّاد الإنترنت إلى مهاجمة الفنانة اللبنانيّة والتشكيك بوطنيّتها.

بدورها، خرجت نانسي عجرم عن صمتها وأعادت نشر تغريدة قديمة كتبت فيها “أكتفي بهذا القدر من الردّ على كل ما أشيع وهدفه الإساءة لي مباشرةً: أنا لبنانية عربية حتى الرمق الأخير”.

وتابعت عجرم في تغريدة جديدة على تويتر قائلةً “لن أقدّم شهادةً بوطنيتي لأحد! ولن أعلّق بعد الآن فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار. لبنانية عربية حتى الرمق الأخير. شكرًا على الحب والدعم”.