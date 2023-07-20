شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الطمبارى والمخرجة بتول عرفة يحتفلان بعقد قرانهما بحضور نجوم مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الممثل هاني الطمباري والمخرجة بتول عرفة بعقد قرانهما، بحضور نجوم مصر والوطن العربي حيث حرص علي الحضور إلهام شاهين وأحمد عبد العزيز وزوجته وكارول سماحة والفنان الكبير سامي مغاوري والدكتور أشرف زكي والمخرج خالد جلال والفنان ايهاب فهمي ومصطفي شوقي ونهال عنبر ودياب وأحمد فريد وسهر الصايغ وايتن عامر ووائل فرج و حمزة العيلي وخالد كمال وبدرية طلبة وايمي سالم والشاعر هاني عبد الكريم و حنان ومطاوع وزوجها ومصطفي ابو سريع وعابد عناني ومحمد جمعة ولقاء سويدان وأحمد الرافعي ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز ومحمد نور والممثل رامي الطمباري شقيق العريس والموسيقار كريم عرفة شقيق العروسة ومحسن منصور ومجدي كامل ومحمود الليثي ومجدي بدر.

فيما حضر عدد من النقاد والصحفيين والإعلاميين منهم علا الشافعي والدكتور وأستاذ الجامعة وحيد أسامة وإبراهيم الجارحي وأميرة مكاوي والكاتب والشاعر ابراهيم داوود والناقد دعاء حلمي والمخرج والناقد جمال عبد الناصر.

بتول عرفة مخرجة تليفزيونية و مسرحية مصرية. تخرجت في مدرسة الـ(مير دي ديو) بالإسكندرية، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت فيه من قسم الدراما عام 2005.

أخرجت عدة عروض مسرحية منها: (العادلون، سوء تفاهم، سندريل، مصنع الشوكولاتة)، وأخرجت أيضًا عدة عروض افتتاحية لفعاليات سينمائية عدة منها: مهرجان المسرح العربي الدولي بدار الأوبرا المصرية، مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية بدار الأوبرا بالإسكندرية، و أخرجت كذلك عدة فعاليات غير سينمائية منها: بطولة عمر المختار الدولية ببني غازي، بطولة شمال افريقيا بليبيا، افتتاح بطولة البحر الأبيض المتوسط للكرة الخماسية بطرابلس.

كما أخرجت عددًا من الفيديوهات الموسيقية منها: في قلب مصر للمطرب ايساف، دينك ودينك للمطرب تامر حسني، الناس الرايقة للمطرب أحمد عدوية و رامي عياش، حبيبي يا وطن غناء محمد فؤاد وكارول سماحة وغيرها.

حصلت على مجموعة من الجوائز يذكر منها: أفضل مخرج أول فى مهرجان المسرح العالمى 2005، أفضل عمل مسرحي فى مهرجان المسرح العالمي 2005، وغيرها من أعمالها مسرحية سوء تفاهم، ومسلسل أريد رجلا بجزئيه.



























