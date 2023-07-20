شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يطرح أحد أغنياته "مدلعة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان حكيم أحدث أغنياته والتى تحمل اسم "مدلعة"، عبر قناته على يوتيوب، والأغنية من كلمات أيمن الطويل، وألحان علاء غنيم، وتوزيع طارق مدكور، وميكس وماستر طارق مدكور.

من ناحية أخرى، يستعد الفنان حكيم لإحياء حفل غنائى يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو فى أحد شواطئ الساحل الشمالي، وكان قد روج له عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك قائلا: «استعد، الجمعة، 21 يوليو 2023».

واسترجع المطرب حكيم ذكريات واحدة من أشهر أغانيه وهي "السلام عليكو" أثناء حلوله ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، قائلاً خلال تصريحاته لها حول كواليس العمل على الأغنية: "قابلنا مرة واحد في مكان شعبى بيقول الجملة بنفس الطريقة اللى اتقالت في الأغنية، وفضلت معلمة معايا أنا والشاعر أمل الطاير حوالى 4 سنين مش عارفين نعملها إزاى".

وأضاف حكيم: "بعدها لقيت كان في مطرب عامل أغنية من فترة مقاربة بيبدأ فيها وبعد السلام، زي ما عملنا في الأغنية بعد كده لأننا كنا في أزمة كبيرة ومش عارفين نطلع بالأغنية إزاى، فدورنا على المطرب لاقيته محبوس والملحن بتاعها متوفى، وبالتالي روحت لحسن اش اش الملحن وخدت الشاعر أمل الطاير وهناك حكيت ليهم فعمل اللحن الأول وبعدين أمل كتب الكلمات".