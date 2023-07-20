شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحيى حفلاً غنائيًا فى سوريا الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلاً غنائيًا في سوريا ، يوم 4 أغسطس الشهر المقبل، ومن المقرر أن تغنى كارول باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.



كارول سماحة

كما طرحت النجمة كارول سماحة في ألبومها الجديد "الذهبي" الذي أطلقته تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو من خلالها إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة العديد من التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية طوال السنوات الماضية.

ومن خلال الألبوم الذي يضم 12 أغنيه تبنت كارول سماحة إعادة قضايا الوحدة العربية والهوية مرة أخرى إلى الغناء العربي بعدما غاب عنه هذا الأمر في السنوات الماضية، مفضلًة أن يكون هذا الأمر من خلال كلمات واحد من أبرز الشاعر العرب.

وكانت آخر أعمال كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة" والتى قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.