شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشاعر الكبير أحمد شعير وجمعية المؤلفين تنعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل الشاعر الغنائي الكبير أحمد شعير، حسب ما أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية.

ونشرت الجمعية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة: "توفى إلى رحمة الله الشاعر الكبير أحمد شعير عضو الجمعية، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه".

يذكر أن من أشهر أعمال الفنان الراحل أغنية "شكى حكى" التي قدمها الفنان خالد عجاج في مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وتقول كلمات الأغنية شكى حكى بكى حكى حكى بكى شكى

شكى مني وقال كلام فرح اهل الملام

وقدم شكوتين قدام قاضي الغرام

عارفين شكاني ليه عشان بغير عليه

شكى حكى بكى حكى حكى بكى شكى

حكى عني وجاب شهود بكلام ملهوش وجود

مع اني في حبي مخلص وصادق في الوعود

عارفين حكالهم ايه كلام مش فاكره ايه

شكى حكى بكى حكى حكى بكى شكى

بكى لما عرفت عنه وكمان عرفت انه

يحكي كتير ويشكي خلاني زعلت منه

عارفين بيبكي ليه عشان صعبان عليه

شكى حكى بكى حكى حكى بكى شكى

شكى مني ولا اشتكيت حكى عني ما يوم حكيت

جرحني جرح قاسي وياريتني في يوم بكيت

عارفين دة كله ليه عشان جمال عينيه