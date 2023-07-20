شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يحيي حفلاً غنائيًا بمكتبة الإسكندرية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان هشام عباس لإحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، وذلك يوم الثلاثاء 22 من أغسطس المقبل في تمام الساعة 8 ونصف مساء، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن مهرجان الصيف الدولي في مكتبة الإسكندرية يشهد عدد كبير من الحفلات الغنائية والموسيقية لكبار نجوم الغناء والموسيقى في مصر، وبأسعار تذاكر رمزية، إذ يفتتح فرقة مسار إجبارى، المهرجان يوم الخميس 3 أغسطس، ويحيون حفلا غنائيا بالمسرح المكشوف التابع لمكتبة الإسكندرية، فى تمام الساعة 8.30 مساءً.

كما يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقياً ضمن المهرجان يومي الأحد والإثنين الموافقين 6 و 7 أغسطس ، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكان الفنان هشام عباس قدم مؤخرا الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" والتي تحمل نفس اسم الفيلم، وقام بطرحها بعدها عبر "يويتوب"، والمنصات الإلكترونية، وهي من كلمات وتلحين وتوزيع محمود عفيفي، مكس وماستر هانى محروس.

الفيلم يعد الفيلم التعاون الثانى بين ليلى علوى وبيومى فؤاد، وحمدى الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل 2021، وحقق نجاحاً فى مصر والعالم العربى، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مى الغيطى، جوهرة، وفرح الزاهد.