شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار إضافية لفيلم الرعب The Boogeyman فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الرعب The Boogeyman بمليون دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 66 مليونًا و564 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 2 يونيو الماضى، ووصلت مدته إلى ساعة و38 دقيقة، ومن إنتاج شركة ديزنى.

وأنقسمت إيرادات فيلم الرعب الجديد The Boogeyman بين 43 مليونًا و 155 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و23 مليونا و409 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.



The Boogeyman

ويتتبع فيلم The Boogeyman طالبة المدرسة الثانوية سادى هاربر (صوفي تاتشر) وشقيقتها سوير (فيفيان ليرا بلير) اللذان يطاردهما كيان مرعب.

حصل الفيلم أيضًا على استجابة إيجابية من المؤلف ستيفن كينج نفسه، المقتبس من أحدى روايته العمل، حيث أكد المخرج روب سافاج قائلا: "استأجرنا السينما الخاصة به وعرضنا الفيلم له، لم أذهب لأنني كنت مرعوبًا من رد فعله، لكن يبدو أنه شعر بالسعادة في عدة لقطات، ثم أرسل رسالة إلى كل من عمل في الفيلم، والتي لن أقوم بالكشف عنها".

من بين أعضاء فريق التمثيل في فيلم الرعب The Boogeyman كل من كريس ميسينا، مارين إيرلندا، ماديسون هو، ليزا جاي هاميلتون وديفيد داستمالشيان