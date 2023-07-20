شكرا لقرائتكم خبر عن محطات فنية في ذكرى ميلاد نجم المواويل محمد رشدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد المطرب محمد رشدى، حيث أنه من مواليد 20 يوليو عام 1928 بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ اطلق عليه "نجم المواويل ومجدد الأغنية الشعبية".

واستطاع أن يترك تاريخا طويلا من الأغاني، والموسيقي، وهو أحد المطربين الكبار الذين أثروا الساحة الغنائية بالعديد من الأغنيات وورث حُب الفن من والده، الذي كان حريصًا على مرافقته في حفلات القرية للاستماع إلى المطربين .

كما حفظ رشدي القرآن الكريم في كُتّاب القرية ثم جاء إلى القاهرة وبدأ الغناء في عمر الـ17، بترديد بعض الأغنيات الدعائية في انتخابات ابن العمدة، وذاعت شهرته في الأغنيات الشعبية وأغاني الأفراح، ثم قدم أول أغنية له هي "قولوا لمأذون البلد" .

غنى فى الإذاعة ملحمة "أدهم الشرقاوى" ونجح نجاحا كبيراً، ومثل محمد رشدى للسينما 6 أفلام، وكون رشدى وبليغ حمدى مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودى ثلاثيا فنياً عظيماً وكان هذا سبباً لبداية انتشار الأغنية الشعبية ورواجها وجعل لها جمهور عريض .

وقد غنى العديد من الأغانى الدينية والوطنية فى انتصارات حرب أكتوبر وقدم فى شهر رمضان أغانى مسلسل "ابن ماجة" وسجل آخر ألبوم له بعنوان "دامت لمين"ومن بعض أغانيه "طاير يا هوا، عالرملة، عدوية، عرباوى، كعب الغزال، مغرم صبابة، ميتى أشوفك، وهيبة، يا عبدالله ياخويا سماح، يا ليلة ما جانى الغالى".ومن أعماله "المارد، حارة السقايين، عدوية، 6 بنات وعريس، السيرك، فرقة المرح، ورد وشوك".