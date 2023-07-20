شكرا لقرائتكم خبر عن ‎33 عاما على فيلم العفاريت .. مين بنت ماما كريمة "لوزة ولا بلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الخميس، 33 عاما على فيلم "العفاريت"، حيث عرض الفيلم لأول مرة في 20 يوليو 1990، والفيلم ما زال يتعرض حتى وقتنا هذا والكل يسأل السؤال الأشهر من هي ابنة ماما كريمة " مديحة كامل" هل هي "لوزة أم بلية".

‎وفيلم العفاريت وبطولة عمرو دياب ومديحة كامل وعماد محرم وهديل وسماح عاطف ونعيمة الصغير، ومن إخراج حسام الدين مصطفى وتأليف ماجدة خير الله.

‎وتدور قصة فيلم العفاريت حول اختطاف الابنة الرضيعة لكريمة مذيعة الأطفال الشهيرة من قبل تابع للكتعة التى تدير عصابة إجرامية للأطفال، ويلتقى الفنان عمرو دياب صدفة بالطفلة الصغيرة بعدما تكبر ويطلق عليها اسم "بلية"، ومن ثم تروى الطفلة إلى الفنان عمرو دياب أنشطة العصابة، فيتضامن مع ماما كريمة لإنقاذ الطفلة.

‎الممثلة هديل خير الله التى لعبت دور "بلية" كانت قد كشفت في السابق العديد من أسرار الفيلم.

‎قائلة:" الفيلم تم تصويره فى 6 أشهر تقريبًا، فيما عدا مشهد واحد وتوقف التصوير تماما لمدة 7 أشهر ثم استأنف بعد ذلك لتصوير المشهد المتبقي، لافتة إلى أن هذا المشهد كان أغنية "ميال ميال" التى تم تصويرها فى الاستاد."

‎وأكدت أن مشهد حفلة عمرو دياب فى الفيلم كانت حفلة حقيقية له، وأن مشهد الشحاتة تم تصويره بكاميرا خفية مثبتة على إحدى العمارات، موضحة أنها تمكنت من جمع مبلغ مالى من التسول.