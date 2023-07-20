شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات تعلن خوضها دراما رمضان 2024.. أبرزها جعفر العمدة والحشاشين والراكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عدد من صناع الدراما خوض 3 مسلسلات مؤكدة في موسم دراما رمضان المقبل 2024، حيث أعلن النجم كريم عبد العزيز خوضه المنافسة بمسلسل "الحشاشين" ويشارك في بطولة المسلسل كلا من فتحى عبد الوهاب، وإسلام جمال، ميرنا نور الدين، سامى الشيخ، وعدد كبير من الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى .

كما أكد في وقت سابق النجم محمد رمضان أنه سيقدم الجزء الثانى من مسلسل "جعفر العمدة" ، وذلك بعد نجاحه العام الماضى على مستوى الوطن العربى، وشارك في بطولة المسلسل كلا من إيمان العاصى، أحمد فهيم، عصام السقا، مجدى بدر، عماد صفوت، فريدة سيف النصر، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سامى ومهاب طارق، وإخراج محمد سامى.

كما أعلن النجم يوسف الشريف عن تقديمه مسلسل "الراكون" من تأليف إنجى علاء، وإخراج محمد العدل، حيث غاب الشريف عن الدراما لمدة عامين متتاليين، وكان آخر أعماله "كوفيد 25"، إخراج أحمد نادر جلال.