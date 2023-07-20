انطلاق احتفالات إقليم القاهرة الثقافي بثورة يوليو اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس أولى احتفالات إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي بذكرى ثورة يوليو وذلك من خلال احتفالية بقصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة تتضمن عرضًا لفرق القصر للإنشاد الديني ولذوي الاحتياجات الخاصة وللموسيقى العربية.



ومن جانب آخر يقدم فرع ثقافة الفيوم عرض للفرقة القومية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسن شاهين بميدان السواقي.

تأتي الاحتفالات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو بسبوني من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الأستاذة لاميس الشرنوبي.

تستمر الاحتفالات حتى 26 من يوليو الجاري.

أغاني الكورال ولقاء عن الدروس المستفادة في احتفالات ثقافة الجيزة بالعام الهجري

​فى الإطار نفسه وضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالعام الهجري الجديد، نظم فرع ثقافة الجيزة، امس الأربعاء، يوما ثقافيا وفنيا، بالتعاون مع منطقة الجيزة الأزهرية.

بدأت الفعاليات التي أقيمت بالمعهد الأزهري بمدينة الشيخ زايد، بتلاوة قرآنية، ثم تغنت فرقة كورال مركز الجيزة الثقافي، بباقة من أجمل الأغاني الوطنية والدينية منها "طلع البدر علينا، قمر سيدنا النبي، يا بلادي، الرضا والنور" بقيادة الفنانة زينب ابراهيم، أعقب ذلك فقرة فنية للغناء والإنشاد الديني لمواهب المعاهد الأزهرية.

وقدم الشيخ أحمد النادي مدير عام الوعظ بمنطقة الجيزة الأزهرية، محاضرة بعنوان "هجرة النبي" متناولا خلالها تفاصيل هجرة الرسول من مكة إلى المدينة، وموضحا الهدف الأساسي للهجرة، وهو حماية الدعوة إلى دين الله، واستكمال نشر الرسالة في أرض تكفل حرية العقيدة، وتضمن الأمن للمسلمين، وأشار "النادي" إلى الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المباركة، والسياسة الحكيمة التي اتبعها رسول الله، لقيام جماعة متآلفة متحابة، ووضع دستور المدينة الذي كفل للجميع حقوقهم وواجباتهم على اختلاف دياناتهم.

ولتنمية المهارات الإبداعية لدى طلبة المعهد، قدمت د.أماني الشيخ، محاضرة تذوق فني عن الطين الأسواني وخصائصه واستخداماته في صناعة الخزف، تخللتها ورشة عملية للتشكيل بالطين الأسواني باستخدام طريقة الحبال والضغط لعمل تكوينات إبداعية مختلفة، بجانب ورشة أشغال يدوية لتعليم صناعة الحلي باستخدام الخرز الملون وقطع الإكسسوار، بمشاركة د. دينا مغيث، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية، للتعبير عن الهجرة النبوية الشريفة من خلال الرسم والتلوين، بجانب مسابقة ثقافية وتوزيع مجلات قطر الندى، بإشراف ولاء محمود.

جاء الحفل ضمن فعاليات إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وحضر الفعاليات د. نهى نبيل مدير عام ثقافة الجيزة، محسن عبد الحميد مدير رعاية الطلاب بمنطقة الجيزة، سوزان حلاوة مدير إدارة ٦ أكتوبر التعليمية الأزهرية، الشيخ محمد عبد المعطي عميد معهد الشيخ زايد بنين، والعديد من أساتذة وعلماء منطقة الجيزة الأزهرية.