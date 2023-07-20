شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح المصري يعلن لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية فى دورته الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعلن مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية في دورته السادسة عشرة، دورة الفنان الكبير عادل إمام والتي ستنطلق يوم 29 يوليو، وتستمر حتي 14 أغسطس .



لجنة التحكيم

تشكلت لجنة التحكيم من الفنان أشرف عبد الغفور (رئيسا)، وعضوية كل من: المخرج نادر صلاح الدين، الموسيقار طارق مهران، مهندس الديكور محمد الغرباوي، الفنان مجدي كامل، الدكتورة سحر الهلالي، الناقد جرجس شكري ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن .

ويتنافس في تلك المسابقة ( 37 ) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي ، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي : من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض، كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض، أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص .

المهرجان القومي للمسرح المصري، يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.