حكيم يطرح أحدث أغنياته بعنوان "مدلعة".. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - طرح المطرب حكيم، أحدث أغنياته بعنوان "مدلعة"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

ويشار إلى أن أغنية مدلعة، من كلمات أيمن الطويل، وألحان علاء غنيم، وتوزيع طارق مدكور، وميكس وماستر طارق مدكور.

آخر أعمال حكيم

ويستعد الفنان حكيم، لإحياء حفل غنائي صخم، يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو، فى أحد شواطئ الساحل الشمالي.

ومن المقرر أن يقدم حكيم، خلال الحفل مجموعة متنوعة من اجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح,

معلومات عن المطرب حكيم

يشار إلى ان تعرف حكيم على الفنان حميد الشاعري عام 1989، والذي قدمه إلى إحدى شركات الإنتاج والتي أصدرت له أول ألبوم غنائي باسم (نظرة) وحقق نجاحًا وانتشارًا كبيرًا، وتوالى بعدها في غناء أغاني منفردة وألبومات وعمل كليبات.

كما سافر لإحياء عدد من الحفلات للجاليات العربية في الخارج، وقدم دويتوهات مع مطربين ومطربات أجنبيات، كما دخل مجال التمثيل، واشتهر بدوره في فيلم الجزء الأول والثاني من فيلم (الراقصة والسجان) عام 1992 و1994، ثم فيلم (علي سبايسي) عام 2005.