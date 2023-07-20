لأول مرة.. وفاء عامر مذيعة على قناة "هى"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة قناة "هي" الفضائية عن انضمام الفنانة وفاء عامر وتوقيع عقود تقديم برنامج تلفزيوني على شاشة قناة "هي" المختصة بشؤون المرأة في مصر.

ونشرت القناة عبر صفحاتها الرسمية عبرالصفحات السوشيال ميديا، برومو تشويقي تعلن فيه عن انضمام الفنانة وفاء عامر لتخوض لأول مرة تجربة تقديم برنامج تلفزيوني.

ومن المقرر أن تعلن القناة عن تفاصيل البرنامج قريبا لينضم إلى خريطة القناة التي تضم مجموعة منتقاة من النجوم في الإعلام في إطار خطة القناة لتطوير شاشتها خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن الفنانة وفاء عامر شاركت في رمضان الماضي في مسلسل “ حضرة العمدة ” وشارك في بطولته كل من روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وقالت وفاء عامر في لقاء تليفزيوني، إن مسلسل “حضرة العمدة” الذي تم بثه في شهر رمضان الماضي هو مسلسل العمر، لأنه يوثق كل ما هو سلبي في مصر والمجتمعات العربية، متحدثة عن دورها بشخصية "شلباية" في المسلسل قائلة :"تزوجت شلباية وهي صغيرة، وظُلمت حين تزوجت دون أن تتم 15 عاما من رجل عمره 70 عاما".

كما شاركت الفنانة وفاء عامر في مسلسل “ الكتيبة 101 ” في رمضان الماضي، الكتيبة 101 من بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، وليد فواز، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور قصة المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.