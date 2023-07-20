لمون نعناع .. أولى أغنيات محمد حماقي الصيفية الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق الفنان محمد حماقي، بأولى إصداراته الصيفية 2023 “لمون نعناع”، الليلة، وذلك حسب ما أعلن عبر حساباته الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل أغنية لمون نعناع وموعد طرحها

لمون نعناع أغنية تشهد التعاون الأول بين الشاعر فلبينو ومحمد حماقي، ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، على أن يتم طرحها في الساعة الخامسة مساءً عبر قناة حماقي الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكامل المنصات الموسيقية.

أغنية حماقي فضوله المكان رمضان 2023

كان قد طرح حماقي حديثًا، قبل أغنية “لمون نعناع” أغنية “فضوله المكان”، التي اقتربت من حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع تميم.

وتقول كلماتها "حبيبي جاي اهو على وصول

ويا ليل ليل بينا وطول

ايوة اللي بيصبر بينول

قلبي خلاص لاقى حضن وبيت

فضوله المكان وسعوا

لو نوره بان وزعوا

فل وياسمين بدعوا

اعلمله ايه

دة او على الجمال اسمه

بسأل سؤال اوله

هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

الحلوين ليهم تركيبة

وانا صادفت اشكال والوان

بس حبيبي له طله رهيبة

جنبه ماحدش فيكوا يبان

فضوله المكان وسعوا

لو نوره بان وزعوا

فل وياسمين بدعوا

اعلمله ايه

ده او على الجمال اسمه

بسأل سؤال اوله

هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

علولنا شوية المزيكا

دقات قلبي بترقص ليه

ده مسح الكل بأستيكا

بقى لا قبله ولا بعديه".

أغنية قلبي حبك جدًا حماقي

بجانب أغنية “قلبي حبك جدا”، التي سجلت أكثر من 31 مليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وتقول كلماتها"قلبي حبك جداً أنا قلبي قلبي قلبي داب وأنت أنت مين غير كل الناس ايش جاب لجاب ‏قول لي جيت منين ‏يا قمر وطالع في المكان‏ خد عينيا لما بان ‏كان فينك بقى من زمان فين فين فين ‏قلبي حبك جداً جداً جداً أنت ليه قلقان ‏سلم يلا استسلم مش هتكلم الموضوع خلصان ‏أنت اللي عمري معاه واللي عيوني شاوروا عليه أنا قلبي قالك آه طب مستني أقولك إيه الحب ليه مداريه قولي ليه ليه ليه قولي ليه ليه ليه أنا روحي روحي روحي فيك هاتجنن عليك أنا أبيع الدنيا واشتريك عمري بين إيديك اسقيني من حبك كمان نسيني الماضي اللي كان كان فينك بقى من زمان فين فين فين.