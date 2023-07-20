شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض فيلم "مستر إكس" اليوم فى السعودية ودور العرض حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق عرض فيلم مستر إكس اليوم الخميس، 20 يوليو في دور العرض بالسعودية وباقى الدول العربية ودور العرض حول العالم، وذلك بعدما طرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم 28 يونيو الماضى للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى 2023، وحقق إيرادات تخطت 23 مليون جنيه خلال 3 أسابيع عرض.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وتعتمد أحداث فيلم مستر إكس على ظهور عدد كبير من صيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عبد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، إذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.