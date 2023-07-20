حصيلة إيرادات "البعبع" في موسم أفلام عيد الأضحى

ياسر رشاد - القاهرة - بلغت إيرادات فيلم البعبع للنجم أمير كرارة، في شباك التذاكرأمس، الأربعاء، 481 ألفا و845 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال الفترة الماضية 33 مليونا و581 ألفا و124 جنيها.

فيلم البعبع ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي

يشار إلى أن فيلم "البعبع"، ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي، وتدور أحداث فيلم البعبع حول رجل عصابة يخرج من السجن ليفاجأ بأنه لديه طفين بنت وولد، ثم يتورط في سرقة آثار ليهربا سويًا وتحدث بينهم مفارقات، فالعمل ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي.

يذكر أن الفيلم بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلي وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

وكان طرح صناع فيلم البعبع، الأغنية الدعائية للعمل الذي يعرض حاليًا في السينمات، وجاءت بعنوان "لفينا الدنيا" للمطرب رضا البحراوي ومطرب المهرجانات مسلم، كلمات: فليبينو، ألحان: أحمد طارق يحيي – ومسلم، وتوزيع: أحمد طارق يحيى- إسماعيل نصرت.

جدير بالذكر أن النجمة منة شلبي تشارك بصوتها فقط خلال أحداث فيلم البعبع، حيث يظهر صوت منة شلبى في مشهد قراءة أمير كرارة رسالة من زوجته حيث تقرأ هي الرسالة والتي من شأنها تقلب حياته طوال أحداث الفيلم.

آخر أعمال الفنان أمير كرارة

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة، مسلسل سوق الكانتو، وتدور أحداث المسلسل حول سوق الكانتو وحياة أهله وأهمهم طه القماش وعائلته من كبار تجار الأقمشة في السوق، والخلافات بينهم وبين التجار الآخرين، بالإضافة إلى راوية التي تقودها الظروف إلى السوق.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.