بطريقة غريبة.. روج الفنان محمد القس لفيلم "راس براس"

ياسر رشاد - القاهرة - روج الفنان محمد القس، لفيلمه السعودي الجديد "راس براس"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".



ونشر الفنان محمد القس، البرمو التشويقي للفيلم وعلق عليه قائلًا: "اسمحولي أعزمكم على فيلم في بيوتكم.. "راس بـ راس" 3 أغسطس على Netflix".

قصة فيلم راس براس

تدور أحداث الفيلم في حي "بذيخة" المريب، حول شخصية السائق "درويش" التي يلعبها عادل رضوان، ويقوم عن طريق الخطأ بنقل أكبر مجرم متقاعد من المطار، لتتم بعد ذلك مطاردته من قبل عصابة المجرم بهدف استعادته بسلامة، ثم ينشغل بعدها كل من درويش وأبو غدرة التي يلعبها زياد العمري، والرئيس التنفيذي الجديد لشركة التكسي "فياض" التي يقوم بشخصيتها عبدالعزيز الشهري، بمهمة تضليل العصابة، و إيهامها أن الرجل العجوز لا يزال على قيد الحياة، ما يؤدي إلى سلسلة من الأحداث والمغامرات غير المتوقعة و المغلفة بطابع كوميدي.

يعتبر فيلم "راس براس" هو الإنتاج السينمائي الأول لعبد العزيز المزيني من خلال شركة "ستوديو سرب"، والذي يمثل باكورة إنتاجها، بالاشتراك مع المنتج المنفذ جاسم بوحجي، وهو أول تجربة إخراج سينمائي لمالك نجر.

آخر آعمال الفنان محمد القس



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد القس، مسلسل "تلت التلاتة" مع الفنانة غادة عبد الرازق ومن إخراج حسن صالح.



وحظى الفنان محمد القس، بشهرة واسعة في مصر بسبب دوره في مسلسل "موضوع عائلي"، حيث عرفه الجمهور بشخصية غازي وكلمته الشهيرة "حبيبي".