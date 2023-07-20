مشاهدات كليب "ياليالي" لـ أحمد سعد وروبي خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب كليب “ياليالي” للفنان أحمد سعد و الفنانة روبي، من حاجز المليون مشاهدة، وذلك خلال 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل كليب ياليالي أحمد سعد وروبي

حاز الكليب على المركز الثاني في قائمة الأكثر مشاهدة، بأكثر من 390 ألف مشاهدة، من كلمات فلبينو، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وتقول كلماتها" يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل و انا عيبي .. عيبي بضعف قصاد الجمال .. الجمال يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه و حاله .. وماله متساق وراك رحال يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه يا ليالي الحلو فوق في العالي و ندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه علي بابك واقف قتيل علي بابك انا تحت امر جنابك مالك فالدلع أستاذ... استاذ علي بالي ماتروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي و حفظته صم خلاص.. و خلاص يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه".

أغنية اختياراتي أحمد سعد

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أحمد سعد من خلال أغنية “اختياراتي”، والتي سجلت أكثر من 16 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “هو انا مكتوب على وشي .. تعالى اجرحني وامشي طب اكلم مين يلحقني .. واصرفها منين معلشي اختياراتي مدمرة حياتي حياتي .. اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه اختياراتي مدمرة حياتي حياتي .. اختياراتي مدمرة حياتي حياتي ليه مغنطيس لناس غريبه ليه .. والقلب شاف حاجات عجيبة ليه انا مغنطيس لناس غريبه ليه .. والقلب شاف حاجات عجيبة ليه كل مرة تندهلي .. وترميني في حضن المصيبة.. المصيبه ليه مش فاتح تاني الباب .. دا انا كل مجايبي هباب وازاي انا هنت عليهم .. ودي خلقه يا ناس تتساب اختياراتي مدمرة حياتي حياتي .. اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه اختياراتي مدمرة حيااااااتي .. اختياراتي مدمرة حياتي .. حياتي ليه مغنطيس لناس غريبه ليه .. والقلب شاف حاجات عجيبة ليه مغنطيس لناس غريبه ليه .. والقلب شاف حاجات عجيبة ليه كل مرة تندهلي .. وترميني في حضن المصيبه ... المصيبه ليه”.