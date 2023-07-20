علا رامي عن نادر أبو الليف: أديته فرص كتير

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة علا رامي، العديد من الأسرار الفنية والشخصية، وعن علاقتها بطليقها الفنان نادر أبو الليف، وسبب انفصالها عنه بعد قصة حبهما.

وقالت علا رامي خلال لقائها في برنامج “قعدة ستات” المذاع على شاشة “القاهرة اليوم”، إنها انفصلت عن نادر أبو الليف بسبب الجمهور: الناس فرقت ما بينا، عشان شايفنا اننا مش شبه بعض.. الناس كانت بتقول احنا بنحبك لوحدك وبنحب ابو الليف لوحده، مش السوشيال ميديا هي اللي اتحكمت إذا كنا نكمل ولا لأ.. احنا سيبنا بعض عشان في تراكمات كتير حاجات بسيطة على حاجات بسيطة فبقت مشكله كبيرة، فقولنا كل واحد يروح لحاله احسن.

علا رامي ونادر أبو الليف

واستكملت علا رامي حديثها: بنسأل على بعض لغايه دلوقتي وبنتكلم، وباركتله على جوازه وأطفاله.. وربنا يوفقه في حياته، مقدرنش نستمر مع بعض لظروف كتير.

وقالت علا رامي إن العلاقة بينها وبين أبو الليف انتهت وهما الآن أصدقاء فقط: بدي فرصة واتنين وتلاتة وعشرة.. لغاية ما خلاص وبقلب الترابيزه وبكون استنفذت كل وسائل الصلح، وكان ظاهر قدام الناس أني بغير عليه، ولكن الحقيقه مكنتش كده، هو كان لسه صاعد وعنده حفلات، وفي الاخر ربنا يوفقه.

برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.