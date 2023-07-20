موعد حفل كارول سماحه في سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة كارول سماحة، لاحياء حفلاً غنائيًا في سوريا ، يوم 4 أغسطس الشهر المقبل، ومن المقرر حضور عدد كبير من جمهورها ومحبوها.

وتقدم كارول، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، ويأتي الحفل ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

آخر أعمال كارول سماحه

وكانت طرحت كارول سماحة في ألبومها الجديد "الذهبي" الذي أطلقته تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو من خلالها إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة العديد من التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية طوال السنوات الماضية.

ومن خلال الألبوم الذي يضم 12 أغنيه تبنت كارول سماحة إعادة قضايا الوحدة العربية والهوية مرة أخرى إلى الغناء العربي بعدما غاب عنه هذا الأمر في السنوات الماضية، مفضلًة أن يكون هذا الأمر من خلال كلمات واحد من أبرز الشاعر العرب.

معلومات عن كارول سماحه

غنت كارول سماحه، عدة كليبات ناجحة وشاركت في عدة مسرحيات غنائية أنتجها منصور الرحباني منها آخر أيام سقراط في 1998 وأبو الطيب المتنبي في 2001 وملوك الطوائف في 2003 وزنوبيا في 2007.

2013: شاركت في برنامج ذا إكس فاكتور آرابيا في موسمه الثالث بجانب اليسا وحسين الجسمي ووائل كفوري