شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال سعيد يجري جراحة لاستئصال المرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الفنان أحمد جمال سعيد لجراحة عاجلة لاستئصال المرارة، وذلك حسب ما أعلن صديقه الفنان شريف إدريس، الذي نشر عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة تجمعه به، معلقا عليها: "دعواتكم لصديقي وأخويا الجميل أحمد جمال سعيد.. أحمد داخل العمليات حالا يشيل المراره.. إن شاء الله تخرج بالسلامة يا أحمد ربنا يخليك لمراتك وابنك وكل حبايبك سلامتك يا بو يحيى".



أحمد جمال سعيد

قال الفنان أحمد جمال سعيد حفيد الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، إن السباق الرمضاني الماضي كان مهما بالنسبة إليه، حيث شارك في مسلسل سوق الكانتو مع الفنان أمير كرارة.

وأضاف «سعيد» في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن: «شاركت مع فريق عمل كبير مثل المخرج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجي، اما أمير كرارة فهو حالة خاصة، أحبه على الصعيدين الشخصي والمهني».

وتابع الفنان، أنّ الفنان أمير كرارة إنسان رائع، بيحب يعلم اللي قدامه وبيحب يخلي الناس كلها تبقى حابة إنها تشتغل، والكاست كله قدم مسلسلا مميزا للغاية.

وأوضح: المسلسل كان حالة لوحده والسيناريست هاني سرحان كتب عملا فنيا مميزا، عملت معه كثيرا واعتدت منه على كل ما هو مختلف وجديد وكبير، وأنا سعيد أيضا بأني عملت مع شريف إدريس وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين، كل شيء كان رائعا في هذا المسلسل، وتعلمت الكثير من هذا المسلسل.