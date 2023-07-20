شكرا لقرائتكم خبر عن منطلق الجونة السينمائى يغلق باب التقدم لمرحلة التطوير.. 113 مشروعًا تقدمت للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الجونة عن انتهاء فترة التقديم للنسخة السادسة من منطلق الجونة السينمائى، برنامج المهرجان المخصص لدعم مشروعات الأفلام العربية فى مرحلة التطوير، والذى يقام خلال الدورة السادسة للمهرجان فى الفترة بين 12 و20 أكتوبر المقبل.

منطلق الجونة استقبل 113 مشروعًا لأفلام روائية ووثائقية طويلة فى مرحلة التطوير، وهو رقم قياسى لعدد المشروعات المتقدمة لأى نسخة من نسخ المهرجان. سيتم من بينها اختيار المشروعات التى ستشارك فى المنطلق وتتنافس على جوائزه، بجانب ما يوفره المنطلق للمشروعات وأصحابها من فرص للتطوير والتعلم وإيجاد شراكات فنية ومالية.

هذا ويستمر المنطلق فى استقبال الأفلام قيد الإنجاز فى مراحل ما بعد الإنتاج حتى يوم 1 أغسطس المقبل.