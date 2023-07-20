شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ختام مهرجان قسم المسرح دورة الفنان " صبري فواز " بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان من الدكتور أبو الحسن سلا ، الدكتور طارق عبد المنع ، الدكتور طارق مهرا ، الفنان مصطفي ابو سريع، الدكتور مدحت عيس ، الفنانة ماجي أحمد مقرر اللجنة ، أما مكرمين تلك الدورة هم الفنان مصطفي أبو سري ، المخرج سعيد قابي ، والفنانة رانيا فتح الل ، ويرأس المهرجان الدكتورة منال فود ، ويديره الدكتور جمال ياقوت.
العروض المشاركة بالمهرجان هي : عرض "الدب "اقسم المسرح بكلية الأداب بالإسكندرية من إخراج حازم صلاح ، وعرض "نزهة في ميدان المعركة " لقسم المسرح بالإسكندرية ، إخراج محمد شحاته ، وعرض " قصة حديقة الحيوان " للمعهد العالي للنقد الفني بالإسكندرية ، إخراج محمد رمضا ، وعرض " مخيم ستوكهولم " للمعهد العالي للنقد الفني بالإسكندري ، إخراج عمرو خميس .
وكذلك عرض " معرض الوحوش الزجاجية " للمعهد العالي للفنون المسرحية ، من إخراج أشرف علي ، وعرض " نساء بلا ملامح " لقسم المسرح ، إخراج محمود فيشر ، وعرض " راشمون "للمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة ، إخراج محمد فريد ، وعرض " كايوتك " لقسم المسرح ، إخراج أحمد الحصافي ، وعرض " رحلة حنظلة " لقسم المسرح ، من إخراج مروان محمود ، وعرض " الأديب الكبير عم ابراهيم " اقسم الدراما والنقد جامعة عين شمس ، إخراج محمد عصام ، وعرض " محطة صيانة " لقسم المسرح إخراج أنس النيلي ، وعرض " حد شايف حاجة " للمعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية ، إخراج عبد الرحمن أديب .
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