شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ختام مهرجان قسم المسرح دورة الفنان " صبري فواز " بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الخميس، مهرجان قسم المسرح الأقسام والمعاهد المتخصصة دورة الفنان صبري فواز فعالياته والتي استمرت في الفترة 14 يوليو وحتي اليوم، علي مسرح مكتبة الإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساء ، وقد شارك بالمهرجان 1 عرضاً مسرحياً .

وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان من الدكتور أبو الحسن سلا ، الدكتور طارق عبد المنع ، الدكتور طارق مهرا ، الفنان مصطفي ابو سريع، الدكتور مدحت عيس ، الفنانة ماجي أحمد مقرر اللجنة ، أما مكرمين تلك الدورة هم الفنان مصطفي أبو سري ، المخرج سعيد قابي ، والفنانة رانيا فتح الل ، ويرأس المهرجان الدكتورة منال فود ، ويديره الدكتور جمال ياقوت.

العروض المشاركة بالمهرجان هي : عرض "الدب "اقسم المسرح بكلية الأداب بالإسكندرية من إخراج حازم صلاح ، وعرض "نزهة في ميدان المعركة " لقسم المسرح بالإسكندرية ، إخراج محمد شحاته ، وعرض " قصة حديقة الحيوان " للمعهد العالي للنقد الفني بالإسكندرية ، إخراج محمد رمضا ، وعرض " مخيم ستوكهولم " للمعهد العالي للنقد الفني بالإسكندري ، إخراج عمرو خميس .

وكذلك عرض " معرض الوحوش الزجاجية " للمعهد العالي للفنون المسرحية ، من إخراج أشرف علي ، وعرض " نساء بلا ملامح " لقسم المسرح ، إخراج محمود فيشر ، وعرض " راشمون "للمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة ، إخراج محمد فريد ، وعرض " كايوتك " لقسم المسرح ، إخراج أحمد الحصافي ، وعرض " رحلة حنظلة " لقسم المسرح ، من إخراج مروان محمود ، وعرض " الأديب الكبير عم ابراهيم " اقسم الدراما والنقد جامعة عين شمس ، إخراج محمد عصام ، وعرض " محطة صيانة " لقسم المسرح إخراج أنس النيلي ، وعرض " حد شايف حاجة " للمعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية ، إخراج عبد الرحمن أديب .