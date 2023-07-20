شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة عمرو دياب يغني شعر عربي لابن زيدون فى أحدث أغنياته "والله أبدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم عمرو دياب أغنيته الجديد "والله أبدا"، وهي تجربة موسيقية وغنائية جديدة، وجريئة يخوضها لأول مرة، إذ يغني خلالها أبياتا من الشعر العربي في مطلع الأغنية للشاعر الأندلسي ابن زيدون.

أغنية "والله أبدا" تمثل نقلة نوعية جديدة في شكل الموسيقى والأغاني التي يقدمها عمرو دياب في صيف 2023، وهي من كلمات ولحن عزيز الشافعي بالإضافة الى أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وتصوير فوتوغرافي كريم نور .

وتقول كلمات الأغنية في مطلعها من أشعار ابن زيدون

والله ماطلبت أهوائنا بدلا

منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا

أَضحى التَنائي بَديلاً مِن تَدانينا

وَنابَ عَن طيبِ لُقيانا تَجافينا

يذكر أن الفنان عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا كبيرا في بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري غفير ، ويستعد خلال الفترة القادمة لإحياء حفل كبير في جولف بورتو مارينا يوم 11 أغسطس القادم .