شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم مطرح مطروح يحصد 190ألف جنيه فى أول يوم عرض بدور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم مطرح مطروح إيرادات بلغت 191ألف جنيه في أول يوم عرض بالسينمات، إذ انطلق الفيلم في دور العرض أمس الأربعاء 19 يوليو للمنافسة في موسم الصيف السينمائى 2023.

فيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، طارق الابيارى، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان، وتدور الأحداث في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعًا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

فيلم مطرح مطروح يشارك في بطولته الممثل البريطاني سكوت آدكينز الشهير بـ "بويكا" ليسجل مشاركتة الثانية في السينما المصرية بعدما ظهر لأول مرة في فيلم "حرب كرموز" مع النجم أمير كرارة والذى تم عرضه عام 2018 وجسد فيه دور شاب إنجليزى كان مسجوناً وتم الاستعانة به في الحرب ضد الضابط المصرى وزملائه، وحرص وقت تصوير الفيلم على زيارة الأهرامات ونشر صور له من أمامها

يذكر أن هناك 4 أفلام تعرض حالياً فى السينمات، هى "بيت الروبى"، بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر اكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد عبد الوهاب.