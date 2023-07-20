درة التونسية في إطلالة نارية ومثيرة من إيطاليا وتتضرع إلى الله بقضاء دينها! (شاهد)

كتب امير فتحي في الخميس 20 يوليو 2023 06:50 مساءً - نشرت الفنانة درة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور ” إنستجرام ” صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير” .

وظهرت درة، بفستان جذاب مفتوح من الأسفل واتسم التصميم بالقماش المشجر الذى جمع بين اللون الأخضر الفاتح واللون الاسود، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

درة تستعرض جمالها بـ فستان لافت

وامتاز فستان الفنانة التونسية “درة” بحمالات خيط رفيعة، جشفت جزءا من الصدر والظهر، مع فتحة جانبية كشفت جزءا من فخذها.

وظهرت درة على ضفاف بحيرة “كومو“، وهي بحيرة جليدية في لومبارديا، تبلغ مساحتها 146 كيلومتر مربع، مما يجعلها ثالث أكبر بحيرة في إيطاليا.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: “منورة بالأخضر، دائما متألقة، الأناقة كلها ف صورة، ماشاء الله ع القمر بحبك، القالب غالب”.

كما وثقت الفنانة درة عبر مجموعة من الصور التي شاركتها مع معجبيها جولة لها في ميلانو، بدت فيها تنفجر حيوية وأنوثة بإطلالات صيفية مختلفة.

درة تهنئ الجمهور برأس السنة الهجرية

ورغم انشغالها بأجازتها، لم تنس الفنانة التونسية تهنئة متابعيها بالعام الهجري الجديد “1445” والدعاء لنفسها ولهم.

وعبر خاصية “الاستوري” على “إنستجرام” نشر درة زروق بوست قالت فيه:” في أولى أيام العام الهجري الجديد نسألك يا رب أن تجعله عاما تنفرج فيه همومنا وتقضى فيه ديوننا ويجبر فيها كسرنا”.

آخر أعمال درة

يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة “مسلسل الأجهر” الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2023 الماضي على شاشة (إم بي سي مصر).

مسلسل “الأجهر” بطولة: عمرو سعد، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة، ومن إخراج ياسر سامي.

الخليج 365

الخليج 365