انطلاق مهرجان السينما المتوسطية في تونس..السبت

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق الدورة الرابعة لمهرجان السينما المتوسطية "منارات" بحمام الأنف في تونس، بعد غدٍ السبت، حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

تفاصيل فعاليات مهرجان السينما المتوسطية

وتهتم هذه الدورة بالسينما وقضايا المتوسط من خلال تنظيم لقاءات حوارية وعروض أفلام جديدة تهدف لتعريف الجمهور بسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط.

وتم اختيار مدينة حمام الأنف كنقطـة انطلاق هذه الدورة للعمل على إعادة إحياء هذه الوجهة المتميزة ومنحها بريقاً جديدا.

وتم برمجة تسعة أفلام طويلة (روائية / وثائقية / تحريك) من سبعة بلدان مختلفة (تونس، الجزائر، مالطا، إيطاليا، فرنسا، سوريا، تركيا).

أما سهرة الافتتاح فستكون مع عرض سينمائي - موسيقي، للمخرج زهير محجـوب مرفوقا بوصلة موسيقية من ألحان فضل بوبكر والهادي فاهم وعماد زرقي.

فيما يختتم المهرجان بعرض الفيلم الجزائري "عمر لافراز" للمخرج إلياس، والذي صنع الحدث مؤخرا في مهرجان كان السينمائي، متبوعا بعرض موسيقي للفنان الجزائري سفيان السعيدي، مؤلف الموسيقى التصويرية للفيلم. إلى جانب العروض اليومية على شاطئ حمـام الأنـف، ينظم المركز الوطني للسينما والصورة إقامة خاصة بكتابة السيناريو: "كتابات". يشارك في "كتابات" مخرجو وكتاب سيناريو الأفلام.

ويوفر مهرجان "منارات" مسـاحة للحوار والنقاش بين الجمهور ومحترفي السينما وضيوف المهرجان الحاضرين في اللقاءات والندوات.

وتنتظم الندوة الأولى: "السينما والقضايا البيئية" يوم 24 يوليو 2023، بقاعة صوفي القلي - مدينة الثقافة.