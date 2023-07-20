عمرو دياب يخوض مغامرة جديدة ويغني أبيات من الشعر العربي

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة "والله أبدا"، وهي تجربة موسيقية وغنائية جديدة، يخوضها دياب لأول مرة، حيث يغني من خلالها أبياتا من الشعر العربي في مطلع الأغنية للشاعر الأندلسي ابن زيدون.

أغنية "والله أبدا" تمثل نقلة نوعية جديدة في شكل الموسيقى والأغاني التي يقدمها عمرو دياب في صيف 2023، وهي من كلمات ولحن عزيز الشافعي بالإضافة الى أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وتصوير فوتوغرافي كريم نور .

واستأنف الهضبة عمرو دياب نشاطه الغنائي، الليلة، من خلال طرح أغنيته الجديدة “والله أبدًا”، وذلك بشكل حصري عبر المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”.

تفاصيل أغنية عمرو دياب الجديدة والله أبدًا

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، ونشر عمرو دياب البوستر الخاص بها خلال الأيام القليلة الماضية وكان بطابع صيفي خالص حيث ظاهر داخل حمام سباحة بتاتو جديد حول الرقبة مع شارب ولحية نادر الظهور بهما، مرتديًا نضارة شمس.

تراك عمرو دياب ونجله عبد الله “ياليل”

وفي تجربة غنائية جديدة من نوعها، اجتمع الهضبة عمرو دياب ونجله عبد الله في "ياليل"، والتي نُشر مقطع قصير منها لصالح إحدى شركات الاتصال الكبرى في مصر.

تفاصيل إعلان عمرو دياب ونجله عبد الله

تصدر تراك "ياليل" محركات البحث الشهيرة فور صدوره عبر أنغامي، من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، وبها مزيج بين اللغة الإنجليزية التي يقدمها عبدالله والعربية التي يقدمها عمرو دياب.

ظهر نجل عمرو دياب عبدالله في الإعلان بملامح مقاربة لوالده وإطلالة مشابهة له أيضًا، ولم يقتصر الظهور بشكله فقط وإنما ضم “التراك” الخاص بالإعلان صوت عبدالله مع والده ويتوسطهما الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

جاءت قصة الإعلان بإعداد عمرو دياب جزءًا غنائيًّا يجمعه بصوت ابنه عن طريق تقنية "الفيديو كول"، ويقوم عمرو بعرض تفاصيل تصميم التراك خطوة بخطوة حتى يصل للشكل النهائي له مع الموزع أحمد إبراهيم.

عمرو دياب

بجانب أغنية “خلص على قلبي”، التي تصدرت قائمة الأعلى استماعًا على منصة أنغامي، كلمات محمد البوغة وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.

وتقول كلمات أغنية “خلص على قلبي..

قربك يتاخد دوا من غير ما أسأل دكتور

غيرك عندي ولا الهوا لا هلف معاك ولا أدور

أنت الحلوين كلهم بجمالهم على بعضهم

جيت أنت وسفرتهم من غير ختم وباسبور

خلص على قلبي كمان خلص ده الدلع اللي بيجي يخلص

أعلى لي كمان علي العالي يا جايب من الآخر ومخلص

يا معلي في نفسيتي ومخلي مزاجي تمام

أنا طول ما أنت في دنيتي رايق ١٠٠ سنة قدام

واللي زمان أنا شفتهم عجبوني وعجبتهم

جيت أنت وزعلتهم يالا أهي كانت أيام