شكرا لقرائتكم خبر عن "إحنا فى رحلة خلينا فريش" هنيدى يعيد إفيه الجامعة الأمريكية فى مرعي البريمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد النجم محمد هنيدي من جديد في فيلمه "مرعي البريمو" أحد المشاهد والإفيهات التي جمعته بالنجمة غادة عادل خلال أحداث فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، حيث ظهر في البرومو الرسمي للفيلم وهو يحكي لها عن سهل حشيش ولماذا سميت بهذا الاسم لتخبره أنه يكذب فيرد عليها: " إحنا في رحلة خلينا فريش"، وهو نفس الإفيه الذي وجهه لها في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998، ولنفس المخرج سعيد حامد.

وطرح النجم محمد هنيدى البرومو الرسمى لفيلمه الجديد مرعى البريمو المقرر عرضه يوم 2 أغسطس المقبل للمنافسة في موسم صيف 2023، وسيطرعلى البرمومو المواقف الكوميدية التى يواجهها هنيدى بسبب تجارته للبطيخ فى الصعيد إضافة إلى غناء هنيدى وكذلك غناء عبد الباسط حمودة خلال الأحداث.

فيلم "مرعى البريمو" تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود ويجسد هنيدى في الفيلم شخصية مرعى تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية، اضافة إلى غناء هنيدى وكذلك عبد الباسط حمودة خلال الأحداث.

ويعود هنيدى في "مرعى البريمو" للعمل مع مخرجه المفضل سعيد حامد بعدما كونا ثنائية فنيه ناجحة على مدار السنوات الماضية أسفرت عن 5 أفلام هى "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، "همام فى أمستردام" عام 1999، "جاءنا البيان التالى" عام 2001، "صاحب صاحبه" عام 2022، "يا نا يا خالتى" عام 2005 ويسجل "مرعى البريمو" التعاون السادس بين هنيدى وسعيد حامد في السينما.

يذكر أن محمد هنيدى فى المنافسات السينمائية للعام الثالث على التوالى وذلك يحدث لأول مرة منذ عام 2008، أن يعرض له فيلم فى 3 سنوات متتالية، حيث عرض له العام الماضى 2022 فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل"، الذى انطلق فى دور العرض خلال شهر ديسمبر الماضى، وفى عام 2021 تواجد هنيدى بفيلم النمس والإنس والذى عرض فى شهر أغسطس من هذا العام.

وكان آخر تواجد للنجم محمد هنيدى في السينما 3 سنوات متتالية عندما قدم أفلام "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عام 2008، و"عندليب الدقى" عام 2007، و"وش إجرام" عام 2006، ومنذ ذلك التوقيت لم يتواجد هنيدى سينمائى بشكل منتظم أو لسنوات متتالية مثل ما يقوم به خلال الفترة الحالية.