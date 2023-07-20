شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم The Super Mario Bros. Movie تصل إلى 252 ألف دولار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم The Super Mario Bros. Movie إيرادات في مصر وصلت إلى 252 ألف دولار.

وكان قد تجاوز فيلم لعبة الفيديو "سوبر ماريو" الشهيرة، حطمت الأرقام القياسية، وهذا رفع من عائداتها فى جميع أنحاء العالم إلى 508.7 مليون دولار، ليكون الفيلم الأكثر ربحًا لعام 2023 فى كل من شباك التذاكر العالمى والمحلى، متجاوزًا فيلم "Ant-Man and the Wasp: Quantumania"

كذلك أصبح فيلم " The Super Mario Bros. Movie" هو أكبر تعديل لألعاب الفيديو فى التاريخ، ويتصدر إجمالى مبيعات "Warcraft" و"Pokémon: Detective Pikachu".

فيلم "The Super Mario Bros. Movie" من إنتاج شركة Universal و Illumination و Nintendo وظل فى العمل منذ عقود، ويرجع جزء من التأخير إلى تردد Nintendo فى العودة إلى عالم سوبر ماريو الشهير، على الشاشة بعد أن فشلت تجربة عام 1993 بطريقة مذهلة وتم الاستهزاء به باعتباره أحد أسوأ الأفلام التى تم إنتاجها على الإطلاق، وفقا لموقع variety.

لكن Illumination، التى أنتجت اعمال ناجحة مثل "Despicable Me" و "Sing"، عملت جنبًا إلى جنب مع Nintendo لإنصاف شخصية ماريو ذى الشوارب وشقيقه Luigi.

من بين الإنجازات البارزة الأخرى، أصبح الفيلم الآن ثانى أكبر فيلم رسوم متحركة منذ عام 2019 من حيث شباك التذاكر فى جميع أنحاء العالم، حيث يأتى متقدمًا على فيلم Demon Slayer: Mugen Train (494 مليون دولار) وخلف فيلم Minions: The Rise of Gru (942.5 مليون دولار)

ويؤدي كريس برات، صوت السباك الإيطالي، صاحب الشنب، أما جاك بلاك فيؤدي دور الشرير بوزر نافث النار.