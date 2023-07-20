بالصور- لطيفة تحيّر الجمهور بأحدث إطلالاتها: بدت كأنها فتاة “عشرينية”! (شاهد)

كتب امير فتحي في الخميس 20 يوليو 2023 08:44 مساءً - أثارت الفنانة لطيفة حالة من الجدل علي مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد طرحها أول أغاني ألبومها الصيفي وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات ‏يوتيوب.

تحمل الأغنية اسم “طب اهو” وهي من كلمات عصام شعبان، وألحان مصطفى ‏الشعيبي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتعاونت لطيفة في تصوير الكليب مع المخرج جميل جميل ‏المغازي.

كليب جديد لـ لطيفة

ظهر في الفيديو كليب الخاص بـ لطيفة التونسية النجم الأردني منذر رياحنة، وقدم خلال العمل دوره كضيف شرف.

إطلالة لطيفة الشبابية

ظهرت لطيفة في الكليب بإطلالة شبابية جذابه تفاعل الجمهور مع الكليب وأضحوا مدي جمالها وأناقتها، وتمنوا لها مزيد من النجاح والتفوق.

أوضحت لطيفة من قبل أن الأغنية هي أول أغاني ألبومها الصيفي، كاشفة أن الأغنية تتلائم مع ‏موسم الصيف، وتناسب الأجيال المختلفة، موضحة أن فكرة الأغنية أعجبتها لأنها دائما تعشق ‏التنوع والتجديد.

كشفت لطيفة عن موعد طرح باقي الأغاني قائلة أغاني الألبوم ستطرح تباعا خلال الفترة المقبلة، وتحمل الكثير من المفاجأت ‏لجمهورها.

لطيفة: مبسوطة بنجاح “طب أهو”

وبعد طرح الفيديو كليب، أبدت الفنانة لطيفة سعادتها بنجاحه خلال الساعات الماضية، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقالت لطيفة في بيان صحفي لها، إنها تلقت إشادات متعددة على أغنيتها االجديدة وفكرة الفيديو كليب.

وأضافت أنها لا تهتم بتصدر الترند وأن ما يشغلها فقط هو جمهورها، ومدى رضاه وإعجابه بالأعمال التي تقدمها له، موضحة: الحمد لله حقيقي مبسوطة جدا بردود الفعل على أول أغنية من أغاني الألبوم، متمنية أن تنال باقي أغاني الألبوم نفس النجاح.

وتابعت أنها تقضي إجازتها في الساحل الشمالي، والتقت عددا كبيرًا من الجمهور الذي أبهجها بردود فعلهم على الأغنية حتى الآن.

وتصدرت أغنية “طب اهو” للنجمة لطيفة، تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية في عدة دول عربية، منها مصر وتونس والسعودية ولبنان والعراق وليبيا، ويواصل الكليب حصد المشاهدات عبر قناة لطيفة الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما حصدت الأغنية ما يتجاوز 135 مليون مشاهدة ومتابعة على موقع تيك توك.

الجدير بالذكر أن لطيفة تعيش حالة نشاط فني مكثف، إذ تستعد لطرح ألبومها الجديد “لطيفة ‏‏2023” كما انتهت من تسجيل ألبوم مع زياد الرحباني، وتقوم بإحياء حفل ضخم يوم 13 ‏أغسطس بمهرجان قرطاج.‏

الخليج 365

الخليج 365