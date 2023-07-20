شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يطرح "لمون نعناع" أولى أغنياته فى الصيف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد حماقى أولى أغنياته فى فصل الصيف، والتي تحمل عنوان "لمون نعناع"، وهى واحدة من أغنيات جديدة ينوى حماقى طرحها لجمهوره خلال موسم الصيف الجارى.

من ناحية أخرى، يحيى النجم محمد حماقى حفلاً غنائيًا فى ختام مهرجان قرطاج الدولى فى دورته 57 يوم 19 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

ويقدم حماقى خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته أبرزها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، و"قالوا عنك"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.