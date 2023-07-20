شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يروج لأغنياته الجديدة ويعد بمفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان فضل شاكر عن إطلاق عدة أغان جديدة له سيتم إصدارها خلال الفترة القادمة وذلك من خلال مقطع فيديو قام بنشره حيث قال في الفيديو: "لأني إشتقتلكن وبعرف إنكن إشتقتولي بحضرلكم مش بس مُفاجآة واحدة مفاجآت كتير إنتطروني مع حبي فضل شاكر ".



فضل شاكر

ويستعد الفنان فضل شاكر، لطرح أغنية جديدة له خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث طرح البوستر الدعائي الخاص بها، والأغنية من كلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

وكان الفنان فضل شاكر قد طرح أحدث أغانيه باللهجة اللبنانية التي تحمل اسم ولدنة، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية ولدنة لـ فضل شاكر، من كلمات إلياس ناصر، وألحان جورج مارديروسيان، وتوزيع علي أباظة، وميكس وماستر روجيه أبي عقل.