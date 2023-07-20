ليست مصرية: لن تصدّق ما هي جنسية إيناس النجار واسمها الحقيقي.. الفنانة تجيب!

كتب امير فتحي في الخميس 20 يوليو 2023 09:50 مساءً - كما كشفت الفنانة إيناس النجار جنسيتها لأول مرة، في برنامج “من غير نفسنة” فهي تحمل الجنسية التونسية وليست المصرية، مضيفة: «بدأت تمثيل من بدري أوي وأنا صغيرة من سنة 2003 كنت طفلة كان عندي 13 سنة، وأول فيلم عملته مع انتصار كان عندي 16 سنة، أنا وهي كنا صغيرين».

جنسية إيناس النجار

وتابعت: «والدي الله يرحمه هو اللي كان بيشجعني على التمثيل، وبعدين أختي كانت بتدعمني، وموضوع التمثيل كله جه صدفة لأني كنت بعمل إعلانات، وبعدين دخلت في مسلسل العصيان، وبعدين اترشحت في فيلم ميدو مشاكل، كل حاجة جت صدفة مكنش في حاجة مترتبة، وأستاذ أحمد السبعاوي هو اللي اكتشفني، وبعدين أستاذ محمد النجار اشتغلت معاه فيلم ميدو مشاكل، وبعدين اشتغلت فيلم بحبك وأنا كمان، فقالي اسم “إيناس عبد الناصر” تقيل شوية والناس ممكن متفهمهوش، فأنا هكتب اسمك إيناس النجار وهنسبك بنتي فنيًا».

وتحدثت إيناس النجار عن حياتها الشخصية، لافتة إلى أنها تُقيم في مصر وتزوجت من رجل مصري، مختتمة حديثها: «عندي بيت حلو في تونس، ولكن بحلم بـ بيت في مصر لأني عايشة هنا ومستقرة من سنين كتير أوي، وناس كتير أوي بيقولولي لهجتك مصرية أوي، وأنا مقدمة على الجنسية المصرية وإن شاء الله هتيجي».

إيناس النجار تتحدث عن الرجل المصري

واستكملت الفنانة حديثها قائلة: «لكن في راجل طبيعي وكويس مش شرط يكون كريم الكرم الفظيع، ولكن أنا بشتغل وأنت بتشتغل واللي معانا يكفينا، وأنا مبحبش الراجل اللي يخبي أنا مدياك عمري وحياتي وسني وسنين حياتي كلها، أنت تخبي عليا ليه؟ المفروض أن الحياة دي بنتقاسم فيها كل حياتنا الزوجية والمعيشية والمادية، لأن الست بتدي الراجل كل حاجة، مشكلتنا أننا عاطفين شوية».

إيناس النجار

وأكدت الفنانة إيناس النجار أنها لا يمكنها الارتباط برجل بخيل، معلقة: «عمري ما قابلت راجل بخيل لأني كريمة جدًا، ومستحيل واحدة كريمة ترتبط بواحد بخيل، ولكن كل اللي شوفتهم كذابين، ومستحيل ارتبط براجل نكون قاعدين أنا وهو نشرب قهوة وأدفع لنفسي أو أدفعله أنا».

أسرار إيناس النجار

وقالت أيضًا: «وفي بني آدمين بيبقوا بخلاء في المشاعر ودي أوحش من بخل الفلوس، وعمري ما ارتبطت في تونس، وتقيمي للراجل التونسي على والدي، وأنا بشوفه أعظم أب وأعظم راجل في العالم الله يرحمه، أما الراجل المصري في رجالة كويسين أوي وبتفهم في الأصول وتعرف يعني إيه مسئولية بيت وعائلة وأنه مسئول عنك».

وأضافت إيناس النجار قائلة: «ولكن ممكن يكون في ديفوهات زي ما في الرجالة التونسية ديفوهات، ولو حسبناها أكيد هتجوز من هنا راجل مصري، أنا كنت متجوزة مصري، وزمان كنت بحب الحياة ولكن كل حاجة كان ليها وقتها، وأكتر حاجة بضيع فيها فلوس لبسي، ولسة كنت مسافرة عملت شوبينج برقم خزعبلي، لو مكنتش صرفته كان زماني جبت بيه بيت».

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