شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج مراد منير يستعد لتقديم " المغامر" أول عروض مسرح السامر بعد افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المخرج مراد منير لتقديم العرض المسرحي " المغامر " علي خشبة مسرح السامر، كأول عرض السامر بعد افتتاحه منذ أيام من قبل وزيرة الثقافة، والعرض ماخوذ عن رواية رأس المملوك جابر للكاتب سعد الله ونوس، وبطولة أعضاء فرقة السامر .

وتدور فكرة العرض حول مملوك ذهب للوزير كي يرسل رسالة عن طريقه فقام الوزير بحلق شعره وكتابة الرسالة على رأسه وفي نهاية الرسالة كتب الوزير أقتل حامل الرسالة، وبالفعل قام الملك بقطع رأس المملوك، وأقدم في العرض فرجة مختلفة والعرض قائم على ألعاب الأطفال يلعبونها ثلاث بنات مثل الكراسي الموسيقية ونط الحبل وهم الذين يقدمون العرض.

يذكر أن وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد أفتتحوا مسرح السامر" بالعجوزة، منذ أيام وذلك بعد ‏الانتهاء من عمليات تطويره ورفع كفاءته، وذلك بعد أكثر من 30 عامًا من الإغلاق.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إننا اليوم نُعيد للثقافة المصرية بوجه عام، والمسرح المصري على وجه التحديد، أحد الصروح المسرحية العريقة، بعد توقف دام قرابة 31 عامًا"، مؤكدة أن عودته للعمل يؤكد سير الوزارة في تحقيق استراتيجيتها نحو تطوير البنية التحتية للمؤسسات الثقافية، إلى جانب استراتيجيتها لبناء الإنسان وتحقيق العدالة الثقافية.