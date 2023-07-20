شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من ترافيس سكوت على اتهامه بالماسونية: أنا من أسرة متدينة تحب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الخميس، ترجمة لرسالة مغنى الراب الأمريكى ترافيس سكوت، ردا على اتهامه بإقامة طقوس غريبة فى حفلاته وصلت إلى حد الشيطانية والماسونية، وأكدت لميس أن الرسالة وصلتها من الشركة المسئولة عن الحفل فى مصر.

وقالت الحديدي، فى تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: إن «سكوت» صرح بأن مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت "معلومات خاطئة" حول وجود طقوس غريبة فى حفلاته.

ورد على ترافيس سكوت على ما أشيع خلال الفترة الأخير قائلا:

-ردا على المعلومات المغلوطة على السوشيال ميديا والتي أشارت الى طقوس غريبة في حفلاتى، لا توجد لدي أغنية واحدة تهين أي شعب، ناهيك عن المصريين، لا شىء لدي به أي طقوس غريبه فقط احتفالات.

- أنا من أشد المعجبين بالثقافة والتاريخ المصري، ولهذا اخترت الأهرامات لإطلاق ألبومي الأول من 5 سنوات وهو يعني الكثير لى.

- اقمت حفلا ناجحا جدا في السعودية في أبريل أمام 70 ألف متفرج و لم تكن هناك أي مشكلة.

- نعمل منذ شهور للإعداد للحفل والحصول على التصاريح.

- أنا من هيوستن من أسره تحترم الناس، تحب الله، وتواظب على حضور صلوات الكنيسة.

- المثار على السوشيال ميديا من حسابات مزيفة وليس لأشخاص حقيقيين.

-حدثت مأساة في 2012 في إحدى حفلاتى لكنى قدمت مئات الحفلات دون حوادث.

- لو لم تدخل معداتنا لن نتمكن من إقامة الحفل.

- أرجوكم لا تدعوا انتشار المعلومات الكاذبة التى تعرقل هذا الحدث الذى سيجلب الاهتمام الإيجابى لمصر واقتصادها وكنوزها.