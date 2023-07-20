شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يجتمع بالملحن محمد رحيم فى أغنية جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الكينج محمد منير بالملحن محمد رحيم فى أغنية جديدة من ألحانه، إذ نشر رحيم صورا تجمعه بالكينج خلال تحضيرهما للعمل الجديد، وكتب: "الساحل الشمالى .. الكينج soon".

من ناحية أخرى يتعاون الكينج منير مع الملحن عصام كاريكا، فى أغنية جديدة بعنوان "أنا الذي" من كلمات الشاعر باسل عادل، وتقول كلماتها: "أنا الذي غنّى وطبّل، أنا الذي بحّر قبّل، أنا اللي قلبي ياما اتبهدل أنا ولد أصول، أنا الذي عاشق حبيت، ياما روحت وجيت من غير ما تعشيت بقى كده معقول".

وكان أحيا الكينج محمد منير مؤخرًا حفلاً غنائيًا بمحافظة العريش بشمال سيناء احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة، وأيضًا بالتزامن مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء.

يذكر أن محمد منير قدم عددًا كبيرًا من أغانيه خلال الحفل، كما حرص على توجيه كلمة من على المسرح، فقال: "أنا سعيد بيكم جدا فيه ملحوظة مهمة عايز أقولهالكم، إحنا أبناء وطن واحد مفيش شك فى ده، بس قدرنا فى سيناء ومرسى مطروح وأسوان إننا نبقى محافظات حدودية قبلية، فى سيناء حاربنا الإرهاب مع جنودنا وقواتنا المسلحة وضحينا بحاجات كتير وفى أسوان ساعدت اللغة النوبية إنها تكون شفرة فى حرب أكتوبر وتحقيق نصر 1973، بشكر المحافظات التلاتة، وبشكر مصر الوطن الواحد".