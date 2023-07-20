شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوفر نولان: خطة المخرج كوينتين تارانتينو للتقاعد نقية جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المخرج العالمى كريستوفر نولان أفكاره حول منهج المخرج العالمى كوينتين تارانتينو، للتقاعد من مسيرته المهنية في صناعة الأفلام، وذلك بعد أن صرح تارانتينو مؤخرًا إنه "مستعد للتقاعد" عن صناعة الأفلام بعد 30 عامًا من العمل في الصناعة، مع فيلمه العاشر The Movie Critic، الذى من المتوقع أن يكون آخر مشروع له على الشاشة الكبيرة، وسيبلغ عمر المخرج أكثر من 60 عامًا بقليل عندما ينهي مسيرته المهنية.



كريستوفر نولان وكوينتين تارانتينو

تناول نولان أفكاره حول خطط تارانتينو للتقاعد، قائلاً إنه "يفهم كلا وجهتي النظر، الإدمان من سرد القصص في السينما، إنه عمل شاق جدا، لكنه ممتع للغاية، أنه شيء تشعر بأنك مدفوع لفعله، ولذا يصعب قليلاً تخيل التوقف بكامل إرادتك".

وأضاف نولان قائلا:"وأعتقد أن هذه وجهة نظر تارانتينو نقية للغاية، إنها وجهة نظر عاشق السينما الذي يقدر تاريخ الفيلم"، وأضاف نولان عن مسيرته المهنية أنه "غير متأكد من أنني سأثق بإحساسي الخاص بالقيمة المطلقة لـ فيلم محدد لمعرفة ما إذا كان يجب أن يكون موجودًا أم لا".

وذلك بعدما أكد المخرج العالمى كريستوفر نولان أنه لن يعمل على المزيد من الأفلام إلا بعد انتهاء إضرابات هوليوود، وذلك لعد أن انسحب فريق الممثلين في فيلم نولان الجديد Oppenheimer من العرض الأول في المملكة المتحدة في اللحظة التي بدأ فيها إضراب الممثلين.

وكان قد صوت المجلس الوطني لـ SAG-AFTRA (نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والراديو) - أكبر اتحاد في هوليوود، والذي يمثل 160 ألف ممثل وفناني، بالإجماع على الإضراب، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.

كانت SAG-AFTRA تسعى إلى تحسين الأجور وظروف العمل في عصر المنصات، بينما كانت هناك مفاوضات أخرى تتعلق بالضمانات ضد الاستخدام غير المنظم للذكاء الاصطناعي في الصناعة.

لذلك تم إيقاف الآلاف من إنتاجات هوليوود مؤقتًا حاليًا، وناقش نولان معنى الإضراب في مقابلة مع بي بي سي نيوز، قائلاً: "الأمر لا يتعلق بي، وبالتأكيد، لم أعمل على أن أفلام جديدة حتى نهاية الإضراب، ومن المهم جدًا أن يفهم الجميع أنها لحظة أساسية جدًا في العلاقة بين العاملين وهوليوود".