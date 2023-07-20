شكرا لقرائتكم خبر عن موسيقى مصرية وعالمية لفرقة كايرو كافيه ضمن مهرجان الإسكندرية الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جولة فى دنيا الموسيقى المصرية والعالمية جاءت ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالاسكندرية واجرتها فرقة كايرو كافية بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو على شرف .

فعلى مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " وبمشاركة المغنيتان امنية بكر وليديا لوتشيانو مع عازف الناى هاشم لطفى قدمت الفرقة باسلوبها الخاص وبرؤية فنية مبتكرة مزجت الموسيقى الشعبية لمدن قناة السويس مع الفلكلور الاسبانى وتمثلت فى مزج اغنيتى آه يا لالالی وبسامي موتشو ، الى جانب عدد من المؤلفات الشرقية والغربية كان منها البنت الشلبية ، قلبي القاسى ، عاشق الروح ، كنت فين ، یا قلبی یا خالی ، ليلة حب ، شغلوني ، الفن أنا لك على طول ، انت عمرى ، سهر الليالى ، ميدلى بليغ حمدى ، سواى ، هذه هى الحياة ومن اغانى الافلام السينمائية خمسة فى ستة .

كما قدم طلاب فصل العود بمركز تنمية المواهب فقرة فنية تضمنت باقة من الالحان التراثية التى نالت الاستحسان كان منها ببين شطين ومية ، ع الحلوة والمرة ، حب ايه ، الفن ، التوبة ، دارت الايام وميدلى لـ سيد درويش .















































































