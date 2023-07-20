بعد غيابها لفترة عن الساحة.. سمية الخشاب تنشر صورة لها على المسبح بـ “المايوه”

كتب امير فتحي في الخميس 20 يوليو 2023 11:44 مساءً - فاجات الفنانة سمية الخشاب جمهورها بنشر صورة طريفة عبر حسابها الخاص في “فيسبوك“، ظهرت فيها بمايوه فوشيا داخل حمّام السباحة وهي تأكل البطيخ. وعلقت على الصورة قائلةً: “شقة بطيخ عسل

سمية الخشاب تستمع بالأجواء الصيفية

وتلقت سمية تعليقات كثيرة من جمهورها الذين تساءلوا عن سبب توقّفها في الفترة الماضية عن التواصل معهم عبر حساباتها في مواقع التواصل على غير عادتها

وكان آخر ظهور لسمية الخشاب على مواقع التواصل في أيار الماضي عندما تواصلت مع طلاب الثانوية العامة، ونشرت عبر حسابها في “تويتر” ملخّصات المواد الدراسية قبل الامتحان.

سمية الخشاب: أعيش حالة نشاط فني.. وسأتفرغ لـ بديعة مصابني

من ناحية أخرى، أكدت الفنانة سمية الخشاب انها تعيش حالياً من النشاط الفني، سواء فى مجال المسرح أو السينما أو التليفزيون.

وتابعت سمية فى أحدث تصريحات لها: أقوم حالياً بتصوير مسلسل أرواح خفية، بالإضافة الى فيلم التاروت .

واستكملت سمية الخشاب : أقوم حالياً بإجراء بروفات على دوري ضمن مسرحية بديعة مصابني، وهي شخصية لها تاريخ ، وكرست حياتها للفن.

وتضيف سمية الخشاب : المسرح يحتاج الى مجهود كبير ، وحين سأبدأ عرض المسرحية سوف أكون انتهيت من التصوير وسأتفرغ لها .

أكدت الفنانة سمية الخشاب انها سعيدة بالمشاركة فى بطولة مسرحية “ كازينو بديعة ” ، والتى تجسد من خلالها شخصية بديعة مصابني .

وتابعت سمية الخشاب فى تصريحات مصورة لـ موقع صدي البلد : وجود أسم الكاتب الكبير أحمد الابياري شجعني على الموافقة على المسرحية ، ويتم حالياً عمل بروفات على اعلي مستوي لتقديم العرض بالشكل اللائق .

وتستكمل سمية الخشاب : متحمسة للعمل خاصة وانني اتعاون فيه مع كبار الفنانين فى مختلف المجالات سواء فى مجال التلحين مع هيثم الخميسي ، أو الاستعراض مع عاطف عوض .

وأضافت سمية الخشاب: شخصية بديعة مصابني تحتاج الى مذاكرة كبيرة للإلمام بالشخصية ، فقد كانت من أهم الفنانين المتميزين ، وقد شاهدت لها العديد من الفيديوهات ، فقد كانت تملك وعي وذكاء بالإضافة الى حبها الشديد لمصر.

سمية الخشاب تجتمع مع رانيا يوسف في “التاروت”

وتجتمع الفنانة سمية الخشاب، مع الفنانة رانيا يوسف من جديد في فيلم “التاروت”، بعد أخر عمل فني جمعهن وهو مسلسل “عائلة الحاج متولي”.

فيلم “التاروت” بطولة سمية الخشاب، رانيا يوسف، محمد عز، ناهد السباعي، مع عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.

وكانت قد بدأت الفنانة سمية الخشاب تصوير احدث اعمالها التلفزيونية بعنوان «أرواح خفية» وهو مسلسل ميني دراما مكون من عشر حلقات متصلة.

المسلسل بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود، محمد طارق، مدير تصوير رامي عادل، انتاج محروس المصري، تأليف سوسن عامر، ومن اخراج ابرام نشأت.

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