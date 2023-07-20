هذا الطفل أصبح من أهم النجوم الشباب في مصر صنع شهرته في وقت قياسي.. شديد الملاحظة فقط سيعرفه!!

كتب امير فتحي في الخميس 20 يوليو 2023 11:44 مساءً - عادة ما يشتاق الجمهور لمعرفة الجزء الخفي من حياة النجوم، ويحب الاستماع إلى ذكريات الفنان عندما كان صغيرًا ومشاهدة صوره في الطفولة.

ومن بين هؤلاء الفنان الشاب طه دسوقي الذي حرص على إحياء الذكرى العاشرة لوفاة والده، وذلك من خلال عدة أبيات شعرية من تأليفه.

طه دسوقي في طفولته

ونشر “دسوقي “صورة من طفولته ” تجمعه بوالده الراحل، بحسابه على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“ وأرفقها بأبيات شعرية نالت إعجاب متابعيه.

صورة نادرة من طفولة طه دسوقي

كما نالت صورته إعجاب مجموعة كبيرة من النشطاء، حيث أن ملامحه كانت بريئة في تلك المرحلة العمرية.

من هو طه دسوقي؟

طه دسوقي هو ستاند إب كوميديان وممثل مصري، تخرج طه من كلية الحقوق بجامعة عين شمس وبدأ الستاند أب كوميدي منذ 2013، أقام عدة حفلات في ساقية الصاوي ومسارح أخرى ثم دخل في مجال الأعلانات ورشحه المخرج هادي الباجوري للعمل في إعلان لشركة وي مع الممثل سمير غانم لفت من خلال الأنظار.

يعمل الكوميديان الصاعد طه دسوقي حاليًا مع فرقة الستاند آب كوميدي ” ذا إليت ” والمكونة من سبع فنانين.

شارك طه الدسوقي في العديد من الأعمال الفنية مثل “موضوع عائلي” و”في بيتنا روبوت” و”بيمبو” و”الوضع مستقر” وفيلم “فرق خبرة”، وعرضت جميعها في 2021.

آخر أعمال طه دسوقي

وكان آخر أعمال طه دسوقي مسلسل الصفارة الذي حقق نجاح كبير فى السباق الرمضاني لعام 2023 والذي قدمه مع الفنان أحمد أمين وعدد من الفنانين، وذلك طوال 15 حلقة تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وطالب بجزء ثان.

وكان من بين أبطال مسلسل الصفارة الفنان طه دسوقي الذي علق على الأمر من خلال تصريحات محلية، قائلا إنّه لا يعلم أي شيء عن تقديم جزء ثان أم لا من مسلسل الصفارة حتى الآن.

وكشف الفنان طه دسوقي أنّه يحب هذا العمل للغاية، وبالطبع سيكون سعيدا إذا تم تقديم جزء ثاني منه إذا كان هناك ورق وحدوتة جيدة لأن الحدوتة الأولى كانت انتهت مع انتهاء آخر حلقة.

طه دسوقي يتنازل عن جائزة أفضل ممثل صاعد

يذكر أنّ الفنان طه دسوقي تم تكريمه مؤخرا في حفل توزيع جوائز المسلسلات الرمضانية وحصل على جائزة أفضل ممثل صاعد، ولكنه قرر أن يتنازل عنها ويهديها للطفل عمر شريف بطل مسلسل تحت الوصاية بعدما رأى دموعه على المسرح قائلا له: «أنا صوتلك فى الاستفتاء علشان تفوز».

يذكر أنّ مسلسل الصفارة شارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد أمين وطه دسوقي وآية سماحة وعدد آخر من الفنانين.

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