شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض: سعيد باختياري رئيسا لمهرجان المسرح.. وهذا سر اختيار اسم عادل إمام للدورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد رياض، إن المسرح هو فن الممثل، لأنه يمثل حالة خاصة لكل من يعمل به، ويمنح الفنان امتيازات معنوية عديدة.

أضاف رياض، في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أنه سعيد جدا باختياره رئيسا للمهرجان القومي للمسرح، من قبل وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، قائلا: "مسؤولية كبيرة، وأول سؤال بدر إلى ذهني، ماذا أفعل؟ وماذا أقدم جديد؟ وأنا لدي أفكار وأحلام كثيرة جدا لتنفيذها".

وتابع محمد رياض: "مهرجان المسرح المصري صعب جدا، وبه فعاليات عديدة على مدار 14 يوما، وتم الاستقرار على 40 عرض من 2000 عرض، والمسرح له تجهيز ونقوم به حاليا على كافة الجوانب، والمسرح سهولته في صعوبته".

وتابع محمد رياض: "أنا أحزن جدا عندما يتم تكريم الفنان عندما يموت فقط، ويصعب عليا إننا نستنى لما يموت علشان نكرمه، لذلك يجب تكريم الفنانين والاحتفاء بهم في حياتهم، وقدمنا ندوة متخصصة تتحدث عن الفنانين وتم الاستقرار على أسماء المكرمين وأنا خلصت كل شيء في المهرجان بدري، والإعداد حاليا يتم لحفل الافتتاح".

وأشار إلى أن الفنانة عبلة كامل لا تحب الظهور، وتغلق على نفسها بشكل كبير، ولكن طرح أسمها في كل المهرجانات وفي الدورات السابقة، وتعتذر عن ذلك.

وأردف: "تواصلت مع الفنان محمد إمام، قبل إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على الدورة السادسة للمهرجان القومي للمسرح المصري ، ونحن كنا نريد الاحتفال بالأستاذ عادل إمام، لقيمته الكبيرة، وسنقدم له فيلم والعرض الذي نفتتح به المهرجان به أعمال كبيرة للفنان عادل إمام".

وأكد أنه تواصل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتغطية مهرجان المسرح المصري، قائلا: "جلسنا مع المسؤولين في المتحدة لنقل الافتتاح ومتابعة الفعاليات معنا".