شكرا لقرائتكم خبر عن عمر محمد رياض: فيلم "حجر إيجابي" يتناول أزمة كورونا من منظور إيجابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عمر محمد رياض، إن فيلم "حجر إيجابي" يتناول أزمة فترة كورونا، والتي غيرت كثيرا من المواطنين إيجابيا، رغم صعوبة الفترة.

أضاف عمر رياض، في في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن والده الفنان محمد رياض كان سعيد بدوره في فيلم "حجر إيجابي" عندما عرض عليه الورق".

وأشار عمر محمد رياض، إلى أنه يعمل حاليا على موضوع يخص التنمر، قائلا: "أعمل عليها من منظور مختلف شوية وأتمنى تخرج بشكل جيد".

وقال الفنان محمد رياض: "كنت سعيد جدا بالتجربة وبمضمونها، والفيلم استغرق سنة في تصويره، وسنة أخرى في تقفيله، والفريق كله مجتهد، وفي التأليف وجدت الشخصيات مرسومة كويس، وتحتاج أحد محترف لرسم الخطوط والروابط بين الشخصيات، وعجبني جدا لأن كل مستوى اجتماعي في الفيلم له مستواه".

وأكمل الفنان محمد رياض: "عمر أخد موضوع كورونا بشكل إيجابي ونجح فيها".