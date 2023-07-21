أغنية لمون نعناع.. لون حماقي الشعبي بين الحداثة والجرأة

ياسر رشاد - القاهرة - "هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير، ماهو أصل العيب مش عيبنا، إحنا مفيش حاجة تعيبنا.. بتلك الكلمات بدأ الميجا ستار محمد حماقي أغنيته الصيفية الجديدة "لمون نعناع" التي طغى عليها اللون الشعبي في الأداء الصوتي والمفردات واللحن والتوزيع الموسيقي، وأُتيحت للمستمعين عبر قناة حماقي الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ، وجميع المنصات الموسيقية الشهيرة.

لمون نعناع.. شعبي جريء بأسلوب حماقي الخاص

اشتهر حماقي من بداية مسيرته الفنية وحتى الآن بتواجد اللون الشعبي الكلاسيكي الخاص به المعتاد طرحه في كل ألبوم بشذل مختلف عن سابقه، ولاسيما أنه مؤمن بفكرة أن المطرب يجب أن يغني جميع الأشكال الغنائية باللون الذي يناسبه ويلائم شخصيته الغنائية لدى جمهوره، وليس مجرد انجراف للون السائد فحسب، ولا ينحصر في لون غنائي معين.

محمد حماقي

أغنية لمون نعناع.. فريق عمل جديد كليًا مع حماقي

جاءت أغنية لمون نعناع بفريق عمل جديد كليًا بداية من الشاعر فلبينو أحمد والملحن والموزع الموسيقي لإحمد طارق يحيى اللذان يسجلان عملهما الأول مع حماقي.

أغنية لمون نعناع.. الاستغناء عن آلام الفراق بطريقة شعبية ساخرة

حملت أغنية لمون نعناع كما ذكرنا سابقًا طابعًا شعبيًا، يحمل مفردات ساخرة خفيفة الظل عن القدرة على الاستغناء عن مشاعر الحزن على الفراق، واستمداد القوة من تصرفات الطرف الآخر الخاطئة، ف يحكي عن الاحتفال بالانتصار على مشاعر الفراق والاستغناء التام عن حبه واهداءه كوب من الليمون نعناع"لو هو باع احنا نجبله لمون نعناع"

تعبيرًا عن أن الحياة بعده ستكون أكثر هدوءًا وفرحًا في " لو هو راح احنا هنملى الكون أفراح وهنرقص جدا من بعده ولافارقة معانا جراح، مؤكدًا أن الطرف الرابح في العلاقة لايحمل ذنبًا أو خطئًا في" أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا".

محمد حماقي

موسيقى لمون نعناع.. شعبية بين التقليدي والمعاصر

أتت الفواصل الموسيقية مليئة بالآلات الموسيقية الشعبية بطريقة حديثة تلائم أجواء حماقي الغنائية واستطاع أحمد طارق يحيى توظيفها بشكلٍ سليم متوائم تماما مع رتم الأغنية الذي لم يكن بالصاخب ولا الهادىء الرتيب.

أغنية لمون نعناع.. جرأة جديدة محسوبة لحماقي

تستمر جرأة محمد حماقي المحسوبة في تقديم أحدث أغانيه ومواكبة كل مايلائم المستمع بشرط أن لايفقد هويته الغنائية الخاصة به لديهم، حيث يحاول حماقي دائمًا تحقيق المعادلة بين الخروج عن المألوف و الالتزام بحدود الملامح الغنائية الخاصة به التي تعرفنا واعتدنا عليها منذ 20 سنة في أول ألبوماته"خلينا نعيش"

مشاهدات لمون نعناع وكلماتها

سجلت الأغنية أكثر من 135 ألف مشاهدة خلال 6 ساعات من طرحها عبر "يوتيوب" ، وتقول كلمات الأغنية بالكامل "هي سيرة وفضيناها

وعادي تنزل الستاير

فترة صعبة وقضيناها

يلا بجملة الخساير

ماهو أصل العيب مش عيبنا

إحنا مفيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا فميمنعناش إنه

لو هو باع

إحنا نجيبله لمون نعناع

ده إحنا ما يلزمناش بياع

ونقوله روق كده

ولو هو راح

إحنا هنملى الكون أفراح

وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح

لو هو باع

إحنا نجيبله لمون نعناع

ونقوله روق كده ده إحنا ما يلزمناش بياع

ولو هو راح

إحنا هنملا الكون أفراح

وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح

ما هو أصل العيب مش عيبنا

إحنا مفيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا في الآخر بان إنه

هو من البداية غلطة وقلبه مش بتاع دراما

جاي يأدن ليه في مالطا يلا وفي ستين سلامة

ماهو أصل العيب مش عيبنا

إحنا مفيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا في ما يمنعناش إنه

لو هو باع

إحنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده إحنا ميلزمناش بياع

محمد حماقي

حماقي يطرح ألبوم جديد 2023 ويبدأ بـ لمون نعناع



تعتبر أغنية لمون نعناع هي صافرة انطلاق الألبوم الجديد لحماقي المقرر طرح أغنياته تباعًا واحدة تلو الأخرى خلال فترة الصيف، وذلك بعد أحدث ألبوكاته الغنائية "يافاتني" الذي طرح في صيف 2021