فن ومشاهير

ترافيس سكوت يدافع عن حفله في مصر:"لمن يهمه الأمر"

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ياسر رشاد - القاهرة - شاركت الإعلامية لميس الحديدي جمهورها رسالة ترافيس سكوت مغني الرابر الأمريكي العالمي الذى أثار حفله الكثير من الجدل عبر منصات السوشيال ميديا.

أرسال المطرب العالمي ترافيس سكوت الرسالة بعنوان "لمن يهمه الأمر " وحصلت عليها لميس الحديدي من الشركة المسئولة عن حفل سكوت في مصر.

الاعلامية لميس الحديدي

ونشرت الإعلامية لميس الحديدي نص الرسالة الإنجليزي ،وملخص مترجم لمقاطع منها، وعلقت فى نهاية الترجمة قائلة:  "فماذا نحن فاعلون".

ويقول ملخص الترجمة الذي نشرته لميس:" ردا على المعلومات المغلوطة على السوشيال ميديا والتي أشارت إلى طقوس غريبه في حفلاتي، -لا توجد لدي أغنية واحده تهين أي شعب ناهيك عن المصريين، -لا شئ لدي به أي طقوس غريبه فقط احتفالات.

وأضاف سكوت في رسالته:" أنا من أشد المعجبين بالثقافة والتاريخ المصري ولهذا اخترت الأهرامات لإطلاق ألبومي الأول من ٥ سنوات و هو يعني الكثير لي مشيرا إلى:" أقمت حفلة ناجحة جدا في في إبريل امام ٧٠ ألف متفرح و لم تكن هناك أي اي مشكلة.

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رسالة ترافيس سكوت

وتابع:" نعمل منذ شهور للأعداد للحفل و الحصول علي التصاريح،  أنا من هيوستن من أسرة تحترم الناس ، تحب الله، وتواظب على حضور الكنيسة، المثار علي السوشيال ميديا من حسابات مزيفة وليس لأشخاص حقيقية، حدثت مأساة في ٢٠١٢ في إحدى حفلاتي لكني قدمت مئات الحفلات دون أحداث.

واختتم سكوت رسالته قائلا:" لو لم تدخل معداتنا بمساء السبت ٢٠ يوليو لن نتمكن من إقامة الحفل، أرجوكم لا تدعوا انتشار المعلومات الكاذبة تعرقل هذا الحدث الذي سيجلب الاهتمام الإيجابي لمصر واقتصادها وكنوزها، هذا ملخص رسالته".

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رسالة ترافيس سكوت 

من هو ترافيس سكوت ؟

ترافيس سكوت، هو واحد من أهم الرابر الأمريكيين خلال السنوات الماضية، لديه شعبية كبيرة، وجارفة في العالم أجمع ، اسمه الحقيقي جاك بيرمون وبيستر، يبلغ من العمر 31 عام، قدم العديد من الأغاني السنجل والألبومات الموسيقية، في عام 2012، قام بتوقيع عقد ضخم له مع شركة الإنتاج إبيك ريكوردز لتقديم عدد من الأغاني والألبومات.

وبدأ مشواره الاحترافي في عالم الراب بشكل خاص منذ 10 سنوات فقط، وحقق خلالها نجاحات كبيرة، وحصل على نحو 15 جائزة، كما ترشح لثماني جوائز "جرامي"، وفاز بجائزة "جرامي" اللاتينية وعدة جوائز "بيلبورد" وأيضاً "أم تي في".

من هو ترافيس سكوت الذي أثار إعلان حفله جدلا في مصر (تقرير)
ترافيس سكوت
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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