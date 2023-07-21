شكرا لقرائتكم خبر عن سامى مغاورى: بدأت مشوارى الفنى بعمر 7 سنوات فى ستديوهات الإذاعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سامى مغاوري، إنه بدأ مشوارة الفنى وعنده 7 سنوات فى المسرح القوى، وحضرت مبنى الإذاعة التليفزيون وهو بيتبنى، مضيفا أن كنت بحفظ المشهد واقوله قدام ممثلين كبار جدا.. ولما روحت البيت والدى قالى مثلت قدام مين قولت له مش عارف مين وكان صلاح منصور وزوز نبيل، ونبيل الألفى.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية شافكى المنيري عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الاولى المصرية:" نبيل الألفى هو من قدمنى فى صغري للمسرح القومى"، لافتا :"البيوت المصرية خد الشهادة الأول واعمل اللى انتا عاوزة ودخلت كلية الحقوق وبحمد ربنا ان المحاماة اترحمت منى".

وتابع : "عملت 104 مسرح طوار مشواري الفنى معظمها على مسرح الدولة.. والمخرجين ونجوم العمل كانوا بيرتاحوا معايا فى التمثيل ومنهم سميحة أيوب وكان فيه كيميا رهيبة بين وبينها وكانت تطالبنى بعدم الخروج عن النص فى المسرحيات.. ومسرح الستينيات كان قوى بما يقدمه وكان له روادة وبصرف النظر كان هيقدم أيه لان كان فيه ثقة بالمسرح القومى وما يقدمه"